Жители столицы выберут фильмы для нового сезона «Московское кино в школе»

Началось голосование за фильмы для нового сезона проекта «Московское кино в школе». Горожане выберут картины, которые будут смотреть школьники и студенты колледжей в следующем учебном году. Ребята по традиции познакомятся с девятью классическими фильмами, а потом обсудят их с представителями сферы кино: режиссерами, сценаристами, продюсерами и кинокритиками.

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«Проект “Московское кино в школе” работает с 2018 года. За это время более 200 тысяч детей познакомились с классикой отечественного кинематографа — неоценимым инструментом для воспитания молодежи. С помощью таких картин школьники и студенты колледжей не только приобщаются к культуре и истории нашей страны, но и учатся понимать поступки людей в разных ситуациях и обстоятельствах», — рассказала Мария Андрианова, директор Московского центра воспитательных практик.



На портале проекта «Московское кино в школе» любой желающий может выбрать один фильм в каждой из девяти категорий. Первая посвящена событиям Великой Отечественной войны. На выбор представлены картины «Сын полка», «Садись рядом, Мишка», «Баллада о солдате», «Юнга Северного флота» и «Дом, в котором я живу».

Отдельная категория — исторические фильмы. Они делятся на историко-биографические (о реальных деятелях) и историко-приключенческие (о вымышленных персонажах прошлых лет). Пользователям предлагают на выбор пять картин: «Укрощение огня», «Иван Грозный», «Адмирал Ушаков», «Суворов» и «Кутузов».

В категории «Кино о школе» москвичи выберут один фильм среди картин «Звонят, откройте дверь», «Уроки французского», «Точка, точка, запятая», «Аттестат зрелости» и «Друг мой, Колька!».

В группе «Музыкальный фильм» пользователям предлагают на выбор картины «Айболит-66», «Весна», «Свинарка и пастух», «Обыкновенное чудо» и «31 июня».

Среди комедий, представленных в проекте, — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Семь нянек» и «Веселые истории».

Среди фильмов из категории «Экранизация литературных произведений» — «Женитьба Бальзаминова», «Идиот», «Мертвые души», «Капитанская дочка» и «Ревизор».

Кроме того, школьники посмотрят советскую сказку. На портале представлены картины «Садко», «Старик Хоттабыч», «Там, на неведомых дорожках…», «Огонь, вода и… медные трубы» и «По щучьему велению».

Москвичам предстоит выбрать и приключенческую картину: «Дым в лесу», «Дети капитана Гранта», «Земля Санникова», «Телеграмма» или «Смелые люди», а также один из семейных кинофильмов: «Чук и Гек», «Карнавальная ночь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Внимание, черепаха!» или «Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева».

Результаты голосования станут известны 1 сентября. Афишу нового сезона опубликуют на сайте.

«Московское кино в школе» — совместный проект столичных департаментов образования и науки и культуры. За время работы проекта более 200 тысяч школьников посмотрели свыше 70 отечественных фильмов.

Проведение творческих и культурных мероприятий для столичных учащихся способствует развитию их талантов и формированию у них навыков, которые пригодятся в будущей профессии. Кроме того, это соответствует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.