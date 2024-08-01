Стартовали съемки фильма про двукратного олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова

Съемки художественного фильма "Первый на Олимпе" о двукратном олимпийском чемпионе Юрии Тюкалове с Глебом Калюжным в главной роли начались в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе ВГТРК.

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"В Санкт-Петербурге стартовали съемки масштабного художественного фильма "Первый на Олимпе" производства Star Media, телеканала "Россия" и "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа") при поддержке Фонда кино", - рассказали в пресс-службе.



Сценарий фильма написал Михаил Зубко. Режиссером выступил Артем Михалков. Главные роли также исполнили Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Ирина Паутова и Марк-Малик Мурашкин.

"Это кино про судьбу человека, даже судьбы людей. А в них и личные взаимоотношения, и трагедии, и выбор, и борьба, и страхи, и воля к победе. Конечно, кино будет зрелищным и драматичным, гребля вообще фантастически красивый вид спорта, и в таком объеме в России его точно еще никто не снимал. Но для меня прежде всего важен человек, его отношения, его вызов, все, что происходит в его душе на самых крутых поворотах судьбы", - рассказал режиссер картины Артем Михалков.



По словам создателей, фильм сочетает в себе эффектно снятый соревновательный процесс и историю, которая построена на преодолении героем самого себя.

Выход фильма в прокат запланирован на 9 октября 2025 года.