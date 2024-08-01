Вышел трейлер фильма «Мой дикий друг» про спасение лисенка

На этой неделе вышел трейлер семейного фильма «Мой дикий друг» про спасение лисёнка. В ролике показали злобных браконьеров, живописные места и пушистого приятеля главного героя.

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Видео доступно на YouTube-канале «Союзмультфильм». Права на видео принадлежат «Союзмультфильму».

Согласно синопсису, семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год и живёт со своей тётей Ниной в маленьком городке. Мама Саши на время своей очередной экспедиции привезла его сюда из Москвы. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе, пока однажды не находит в лесу маленького лисёнка, попавшего в капкан.

В актёрский состав ленты вошли Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова и другие. Кресло режиссёра заняла Анна Курбатова.

Премьера фильма «Мой дикий друг» в кинотеатрах России состоится 8 августа.