«Головоломка 2» вошла в топ-10 самых кассовых фильмов в истории

На этой неделе мультфильм «Головоломка 2» вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов в истории. Лента обогнала по сборам первых «Мстителей» с их результатом в $ 1,52 млрд. Проекту не хватает совсем немного, чтобы подняться ещё на строчку выше, сместив «Короля Льва» с его $ 1,65 млрд.

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Топ-10 самых кассовых фильмов в истории

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

Мировая премьера анимационной картины состоялась 14 июня. В стриминговых сервисах мультфильм появится осенью.