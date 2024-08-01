На экраны вышла французская комедия «Империя»

У каждого большого режиссера есть свой пунктик. Француз Брюно Дюмон не исключение: привержен к любимой локации, любимой команде и любви к эпатажу как творческому методу.

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Его "Империя" включила и аскетичные берега северной Франции с их бетонными, оставшимися после войны надолбами, и комические маски его предыдущих серийных картин о малыше Кенкене, и присущую ему фольклорную безыскусность сюжетов. Возникла и новая интонация - как бы простодушная, непритязательная, но ядовитая пародийность. Объекты пародий размыты, как пальба близорукого "в молоко", но очевидны: это прежде всего "Звездные войны", а заодно под горячую руку всякие "Интерстеллары", "Дюны" и прочие Джорджи Лукасы.

Действие разворачивается в утлой, навсегда уснувшей рыбачьей деревушке под кудахтанье кур и ржанье лошадей; время от времени в природный хор врываются то птичек щебетанье, а то и торжественные гармонии Баха. Такая фонограмма уже создает атмосферу непреходящего парадокса, комического контраста между величественным током натурального бытия и человечьей бессмысленной суетой.

В этой обстановке и обитает очередной зловещий дюмоновский Малыш - Фредди, которого в русском дубляже окрестили МалОй. Малец с кривой, не сулящей ничего доброго ухмылкой. Это подрастает очередной Князь Тьмы.

Потустороннее войдет в фильм исподволь - в мир, меньше всего для этого приспособленный: прозаическое село, тракторы, моторка, сети, рыбка и рыбак Джонни. Для вящей правдивости на эту роль взят не актер, а реальный автомеханик Брэндон Влиге, и он действительно в кругу профессионалов оказался самым натуральным, у него даже походка не по-актерски мускулистая - такой режиссерский оммаж взрывным новациям неореализма. В Джонни уже кто-то вселился, но мы это поймем позднее, когда выяснится, что в этом тихом омуте зреет не меньше, чем извечная война Добра и Зла. Первое представлено голограммой межзвездной Королевы (Камилль Коттен) - исчадия Добра в лучах солнца за храмовыми мозаиками; ее космические корабли выполнены в форме готических соборов (конкретно - много-много летающих парижских Сент-Шапелей и раскинувшийся в пространстве макет Версаля). Темная сторона дана в виде пузырящегося полиэтиленового мешка и не страшного, но показательно злобного старикашки Вельзевула (Фабрис Лукини) в цирковом наряде. Перед ним преклоняют колена его верные слуги, в которых он уже успел вселиться, - завоевание земных территорий и всего человечества идет полным ходом с отрубанием голов световыми мечами и спорадическим сексуальным соитием Добра со Злом. Есть там и своя принцесса Леа - фигуристая Джейн (Анамария Вартоломеи), есть подобие говорящего пылесосика (туповатый Руди у Жюльена Манье) и все аксессуары невзыскательного "космического мыла". Кивком цифровому поколению выглядит обозначение противостоящих сторон: Зло помечено нулем, Добро - единицей

Изобразительных аллюзий здесь пруд пруди - от стилистики Монти Пайтон до фантазийных клоунад Тима Бертона в его "Алисе в стране чудес", причем всё доведено до гротеска, до абсурда, до границы с безвкусицей. Фирменным, но не очень здесь нужным блюдом явится карикатурная пара представителей национальной жандармерии из "Малыша Кекена" - бессмысленный лейтенант Ван дер Вейден и его напарник Карпентье с бровями-щетками и нервным тиком (Бернар Прюво и Филипп Жор). Будет контраст соблазнительных женщин и неказистых мужиков, которых эти женщины вожделеют, что и приведет к паре диковато эротических эпизодов. Все сработано на уровне любительского фильма, слепленного из того, что было, хотя в прессе толкуют о необычно высоком для французского кино бюджете. Мешанина эта, честно говоря, быстро утомляет бессистемной пестротой и тем, что действо никуда не движется, ибо все уже ясно. Но, без сомнения, ее благосклонно примут те, кому близок стиль Дюмона, где эпатажная форма не всегда предполагает содержание.

"Империю" можно заподозрить в желании раздеть, освободить от компьютерной оболочки супергиганты типа тех же "Звездных войн", погрузить их персонажей в земную реальность, включая кур и лошадей, и так зафиксировать внутреннюю пустоту и нелепость вымысла - но тогда получится, что перед нами схватка большей глупости с меньшей и к тому же хрестоматийной, бумеранг вернется к той же "Империи". Ценю приверженность Брюно Дюмона межзвездному яду, но у Мэла Брукса в "Космических яйцах" все это получалось лучше.

Единственно значимое достижения "Империи", на мой взгляд, - это присуждение восторженным жюри Берлинского кинофестиваля Серебряного медведя. Не иначе, подсуетился Вельзевул.