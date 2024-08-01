По мемуарам певицы Бритни Спирс снимут фильм

Как сообщают журналисты издания Variety, по мемуарам певицы Бритни Спирс «Женщина во мне» снимут фильм. Режиссёрами будущей картины выступят Джон Чу и Марк Платт, поставившие ранее фэнтезийную ленту «Злая: Часть первая». Другие подробности пока неизвестны.

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"Рада сообщить своим поклонникам, что я работаю над секретным проектом вместе с Марком Платтом. Он всегда снимал мои любимые фильмы… следите за обновлениями!"



В книге «Женщина во мне» певица рассказывает о ранее неизвестных фактах из своей личной жизни, включая многолетнюю опеку, беременность и аборт от Джастина Тимберлейка, о трудностях в семье, а также о собственных ментальных проблемах.

«Женщина во мне» стала главным бестселлером по версии издания New York Times. Тираж книги по всему миру превысил больше 2 млн копий.