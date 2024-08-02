Призеры и участники Олимпиады-80 пришли на премьеру сериала "Игры"

Премьера сериала состоится на Кинопоиске 3 августа - в день закрытия Олимпийских Игр 1980 года.

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А вчера вечером, 1 августа, в московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" состоялся показ "Игр". Гостям проект представила съемочная группа: режиссер Евгений Стычкин, автор идеи и продюсер Александра Ремизова, продюсеры Ольга Филипук и Михаил Китаев, а также актеры Юрий Стоянов, Григорий Верник, Мария Карпова, Ангелина Мельникова, Алексей Серебряков, Павел Майков, Вячеслав Чепурченко, Торнике Квитатиане, Алена Бондарчук и другие. Для выхода на красную дорожку многие создатели проекта выбрали вещи из новой коллекции одежды и мерча, выпущенных специально к премьере.

Одними из первых зрителей сериала стали чемпионы и призеры Олимпийских игр 1980 года. В том числе премьеру посетил первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ, Почетный Президент Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков.

Алексей Серебряков, Юрий Стоянов. Фото: Анна Темерина, Екатерина Анохина, Ира Полярная, Ли Елисеева

"Игры" - главная драматическая премьера Кинопоиска этого года. Поначалу может показаться, что это спортивный сериал, но, на самом деле, это масштабная история закулисья Олимпиады-80. Каждая серия показывает, какой огромный путь прошла и наша страна, и наши спортсмены для того, чтобы этот невероятный праздник состоялся.

Сегодня среди зрителей этого показа почетные гости — чемпионы и призеры той самой Олимпиады: двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ферябникова Нелли Васильевна, олимпийская чемпионка по волейболу Козырева Любовь Владимировна, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Кондратьева Людмила Андреевна, двукратный олимпийский чемпион по водному поло Собченко Вячеслав Георгиевич, олимпийский чемпион по легкой атлетике Сидоров Николай Александрович, а также бронзовый призер по гребле Советникова Галина Александровна.

"Это гордость нашей страны и наша огромная благодарность", - рассказала продюсер Ольга Филипук.

