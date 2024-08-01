Что известно о грядущей мелодраме «Время жить»‎ с Эндрю Гарфилдом

Осенью 2024 года в прокат выходит «Время жить» — фильм про любовь и семейное счастье, которое разрушает ужасный диагноз. У этой трогательной романтической истории есть все шансы войти в «золотой фонд мелодрам» — главные роли в ней исполняют Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет «Время жить», покажут ли картину в России, а также раскрывает детали сюжета.

© Кадр из трейлера фильма "Время жить"

«Время жить»: главное

Оригинальное название: We Live in Time;

Страна: Франция и Великобритания;

Жанр: драма, мелодрама, романтическая комедия;

Возрастное ограничение: 16+;

Режиссер: Джон Краули;

Когда выйдет: 2024 год;

Покажут ли в России: да;

В главных ролях: Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью

Дата выхода

Мировая премьера мелодрамы «Время жить» состоится на Toronto International Film Festival (TIFF) — международном кинофестивале, который проходит в канадском Торонто уже в 49-й раз. В 2024 году фестиваль пройдет с 5 по 15 сентября. Помимо «Времени жить», на фестивале покажут, например, фильм Анджелины Джоли «Без крови».

По данным «Кинопоиска», «Время жить» дебютирует на большом экране 6 сентября 2024 года.

Через месяц после TIFF стартует прокат картины в США — за него отвечает независимая студия A24 («Убийство священного оленя», «Два, три, демон, приди», «Маяк»). В мае 2024 года она раскрыла дату американской премьеры «Времени жить».

В США премьера фильма «Время жить» запланирована на 11 октября 2024 года

Через шесть дней после этого картина доберется до кинотеатров Италии. Чуть позже ее покажут в Дании, Брапланзилии и Мексике. В других странах мелодраму можно будет посмотреть уже в 2025 году — в январе стартует широкий прокат в Новой Зеландии, Испании, Германии и Австралии.

Покажут ли «Время жить» в России

В России фильм можно будет посмотреть на большом экране.

Изначально картину ировали выпустить в прокат 17 октября, однако позже дату премьеры перенесли на две недели вперед.

Мелодрама «Время жить» выйдет в российский прокат 31 октября 2024 года

Дистрибьютором картины выступает кинокомпания «Вольга» — она выкупила права на прокат всех проектов студии A24, которая ушла с российского кинорынка весной 2022-го.

В «Вольге» охарактеризовали грядущую премьеру, как веселый, но при этом глубокого трогательный фильм о настоящей любви.

В 2024 году именно эта кинокомпания выпускает в российский прокат самые громкие зарубежные премьеры. Например, «Вольга» в ответе за отечественную премьеру третьих «Приключений Паддингтона» и мистического боевика «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли.

Сюжет

Фильм расскажет историю двух людей, которых свела вместе сама судьба. Упорная и дерзкая Альмут (Флоренс Пью) и романтик Тобиас (Эндрю Гарфилд) встретились совершенно случайно — девушка сбила мужчину на машине.

Между молодыми людьми сразу проскочила искра, а дальнейшие события развивались вполне закономерно: признание в любви, переезд в собственный дом и рождение ребенка.

Фильм «Время жить» охватывает десять лет из жизни героев — историю знакомства и последующих отношений они рассказывают своей дочери

Семейная идиллия рушится, когда Альмут ставят ужасный диагноз — девушке предстоит бороться с серьезной болезнью. Влюбленные понимают, что время их счастья постепенно подходит к концу.

Новая жизнь станет для Альмут и Тобиаса тяжелым испытанием. Однако герои не намерены сдаваться — они хотят провести отведенное им время так, чтобы больше никогда ни о чем не жалеть.

Производство

Первые новости о фильме «Время жить» появились в марте 2023 года. Тогда создатели сообщили, что главные роли в мелодраме исполнят Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью.

Производством картины занимались кинокомпании StudioCanal и SunnyMarch. Среди громких проектов StudioCanal — романтическая комедия «Реальная любовь», серия фильмов о Бриджит Джонс и мелодрама «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли в главной роли.

Режиссером картины выступил Джон Краули, снявший фильм «Бруклин». До этого Краули уже сотрудничал с Эндрю Гарфилдом — в 2007 году актер сыграл в его драме «Мальчик А». В 2008-м эта картина получила один из призов Берлинского кинофестиваля.

Сценарий написал Ник Пэйн, который работал над сериалом «Корона», а оператором выступил Стюарт Бентли («Черное зеркало»). Музыку для мелодрамы сочинил композитор Брайс Десснер («Два Папы», «Во все тяжкое»).

Одним из исполнительных продюсеров фильма «Время жить» стал актер Бенедикт Камбербэтч

Съемки мелодрамы стартовали в апреле 2023 года. Тогда же в сети появились первые кадры — на них герои Гарфилда и Пью наслаждались прогулкой в парке.

10 июля 2024 года вышел первый трейлер фильма «Время жить». За три недели ролик, опубликованный на YouTube-канале студии A24, набрал более 8 миллионов просмотров. В комментариях пользователи высоко оценили актерский тандем Гарфила и Пью, а также признались, что трейлер задел их за живое.

«Прямо сейчас плачу из-за трейлера. Что будет со мной после целого фильма?» — один из комментариев к трейлеру фильма «Время жить».



Русскоязычную версию трейлера опубликовали 23 июля 2024 года.

Актерский состав

За несколько дней до того, как в сети появилась информация о том, что Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью могут сыграть главных героев в мелодраме, актеры вместе пришли на 95-ю церемонии премии «Оскар». Они вручали награды за лучший адаптированный и оригинальный сценарий — победу в этих номинациях одержали картины «Говорят женщины» и «Все, везде и сразу».

Кстати, Флоренс Пью была номинирована на «Оскар» один раз — за роль второго плана в фильме Греты Гервиг «Маленькие женщины». Эндрю Гарфилд, в свою очередь, удостоился двух номинаций: он претендовал на статуэтку «Лучшего актера» за роли в фильмах «По соображениям совести» и «Тик-так… БУМ!»

Какие актеры сыграют в фильме «Время жить»

Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук») — Тобиас;

Флоренс Пью («Солнцестояние») — Альмут;

Грэйс Делани (A Barman's Aperitif) — Элла;

Ифа Хайндс («Девчонки из Дерри») — Скай;

Адам Джеймс («Братья по оружию») — Саймон Максон;

Дуглас Ходж («Дьявол всегда здесь») — Реджинальд;

Эми Морган («Не время умирать») — Ли;

Нив Кьюсак («Воспоминания о будущем») — Сильвия;

Люси Брирс («Лига Справедливости Зака Снайдера») — доктор Керри Уивер;

Роберт Болтер («Темные начала») — доктор Эрнандес.

Помимо этого, в касте картины заявлены Никхил Пармар («Голяк»), Керри Гадлимен («Вызовите акушерку»), Хизер Крэйни («Сырая нефть») и другие. О большинстве персонажей «Времени жить» неизвестно ничего, кроме их имен.

Интересно, что в фильме «Время жить» и Пью, и Гарфилд будут говорить с заметным британским акцентом. Несмотря на то что оба актера имеют гражданство Великобритании, их популярные персонажи (например, Питер Паркер и возлюбленная Роберта Оппенгеймера Джин Тэтлок) говорили на американском английском.