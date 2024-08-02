«Властелин колец», аниме по «Рику и Морти»: 15 главных сериалов августа

Пока в России замедляют YouTube, индустрия сериалов тормозить вовсе не собирается и только набирает обороты — в последнем месяце лета на экраны выйдет масса интересных новинок, долгожданных продолжений и неожиданных ревайвалов вроде сиквела «Города Бога» и переосмысления «Рика и Морти» в стилистике аниме. Главным событием августа, безусловно, станет второй сезон «Властелина колец: Колец власти», получившего звание самого дорогого телесериала в истории. Любителей комедийных детективов ждут продолжение «Убийств в одном здании» и новый проект от создателя «Теда Лассо», романтикам подойдут второй сезон «Патинко», очередная «Эмили в Париже» и режиссерский дебют Екатерины Тодоровской, а негодующим из-за церемонии открытия Олимпиады в Париже непременно стоит взглянуть на то, как спортивное мероприятие проходило в Советском Союзе почти полвека назад. Лучшие сериалы августа — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

© Lenta.ru

«Она такая классная»

18-летний житель Екатеринбурга Леня с расстройством аутистического спектра, увидев порно с актрисой Алексой Люкс, без памяти в нее влюбляется — да так сильно, что готов отправиться в Санкт-Петербург, чтобы покорить сердце девушки. Компанию ему решают составить живущие в одном дворе соседи Артем, Рома и Егор, но каждый из них в этой поездке преследует собственные цели. Героев ждет непростое путешествие, полное важных жизненных уроков. Главные роли в сериале исполнили звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев и актер из «Капельника» Денис Прытков. Режиссером выступил Александр Домогаров-младший, для которого этот сериал — первый в фильмографии.

Премьера — 1 августа в Kion.

«Игры»

Церемония открытия Олимпиады в Париже спровоцировала обсуждение столь бурное, что впору вспомнить и о времени, когда свои Игры открывал и СССР. События разворачиваются в 1980-м в Москве. В центре сюжета — избалованный сын функционера, из-за скандала наказанный постом в олимпийском оргкомитете, где его — о, ужас! — заставляют работать. Создатели обещают показать закулисье летней Олимпиады, проходившей в советской столице в июле-августе 1980 года. Режиссером выступил Евгений Стычкин («Нулевой пациент», «Цикады»), в роли мажора-номенклатурщика — Григорий Верник. Также в сериале снялись ​​Мария Карпова, Юрий Стоянов, Александра Бортич и Алексей Серебряков.

Премьера — 3 августа в «Кинопоиске».

«Взрослые»

Часики у молодого поколения тикают медленнее, чем у предыдущих, — вот и героини «Взрослых» Лиза, Соня и Яна к 25 годам продолжают искать себя, строить романтические отношения и все еще не знают, кем хотят стать. Но главное — они, подруги детства, продолжают держаться вместе несмотря ни на что и любые преграды преодолевают сообща. «Взрослые» — режиссерский и сценарный дебют Екатерины Тодоровской, дочери кинематографиста Валерия Тодоровского («Стиляги»). В главных ролях — Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская.

Премьера — 5 августа в Okko.

«Академия Амбрелла» / The Umbrella Academy

Четвертый сезон адаптации комиксов музыканта Джерарда Уэя, вокалиста группы My Chemical Romance, продолжает развивать историю обиженных жизнью супергероев, помимо прочих злоключений растерявших все свои способности и оказавшихся в другой Вселенной. Пока одни решаются осесть и завести семьи, другие пытаются вернуть сверхъестественные силы. В новом сезоне вернутся все основные актеры из предыдущих сезонов — Колм Фиор, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэйвер-Лампман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер и Эллиот Пейдж. Шоураннером все так же выступает Стив Блэкман.

Премьера — 8 августа на Netflix.

«Истории черепашек-ниндзя» / Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Поезд ревайвала культовых мультгероев выходит на первую космическую скорость! Вышедший в прошлом году полнометражный перезапуск мира зеленых супергероев «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» от продюсеров Сета Рогена и Эвана Голдберга разрастается до собственной франшизы — «Истории черепашек-ниндзя» соберут тот же состав актеров озвучки, к которому присоединятся разномастные звезды вроде Пита Дэвидсона и Денни Трехо.

Премьера — 9 августа на Paramount+.

«Индустрия» / Industry

В центре «Индустрии», созданной бывшими банкирами Мики Дауном и Конрадом Кэем, — вчерашние выпускники топовых финансовых вузов, пытающиеся достичь карьерного успеха в мире инвест-банков, шортов и фондовых бирж. Большие деньги, однако, способны быстро вскружить молодым аналитикам головы. К актерскому составу из Миха'лы Херролд, Марисы Абелы и Кена Люна в новом сезоне присоединятся звезда «Игры престолов» Кит Харингтон и актриса из «Барри» Сара Голдберг.

Премьера — 12 августа на Max.

«Плохая обезьяна» / Bad Monkey

Создатель ультрадобрых сериалов «Тед Лассо» и «Мозгоправство» Билл Лоуренс взялся за экранизацию романа Карла Хиаасена о бывшем детективе, пониженном до инспектора общепита. Герой оказывается втянут в мутное и опасное расследование, связанное с коррупцией, загрязнением окружающей среды, мартышкой и оторванной рукой из водоема. В главной роли — звезда «Форс-мажора» и «Настоящего детектива» Винс Вон, также в сериале сыграли Роб Делани, Джоди Тернер-Смит и Зак Брафф.

Премьера — 14 августа на Apple TV+.

«Эмили в Париже» / Emily in Paris

Отложенный из-за забастовки сценаристов и актеров четвертый сезон популярной комедийной мелодрамы наконец выходит на экраны — «Эмили в Париже» рассказывает о талантливом маркетологе, которая переезжает из США во французскую столицу и влюбляется в повара. О своих парижских приключениях героиня рассказывает в блоге. В заглавной роли — Лили Коллинз, также к своим персонажам вернутся Эшли Пак, Лукас Браво, Филиппина Леруа-Болье и Брюно Гуэри.

Премьера — 15 августа на Netflix.

«Рик и Морти: Аниме» / Rick and Morty: The Anime

Черная сай-фай-сатира Дэна Хармона о приключениях мизантропа-изобретателя Рика и его боязливого внука Морти теперь — аниме-сериал. В 2020-м телеканал Adult Swim выпустил несколько короткометражек, в которых главные герои самого популярного и злобного мультпроекта последних лет представали в непривычной рисовке, и благодаря популярности роликов решили создать полноценный аниме-сезон. Режиссером выступил создатель «Башни Бога» Такаси Сано.

Премьера — 16 августа на Adult Swim.

«Шимпафрения» / Chimp Crazy

Создатель культового пандемийного документального сериала «Король тигров» Эрик Гуд теперь взялся за самых популярных (по некоторым оценкам) животных на планете и одного из ближайших человеческих родственников — шимпанзе. Новый док от HBO расскажет о владельцах обезьян и их войне с зоозащитными организациями. Но главным, конечно, остается вопрос: удалось ли Гуду найти для нового сериала героя одиознее Джо Экзотика? Судя по трейлеру, исключать этого не стоит.

Премьера — 18 августа на HBO.

«Дорога в тысячу ли» («Патинко») / Pachinko

Первый мультиязычный (с диалогами на английском, корейском и японском) сериал Apple, ставший хитом в 2022 году, возвращается с новым сезоном. Проект рассказывает о нескольких поколениях корейской семьи, эмигрировавшей в Японию и в Америку. Во второй части действие будет разворачиваться в Осаке 1945-го и Токио 1980-х. Шоураннером, как и ранее, выступила продюсер «Террора» Су Хью, вместе с ней вернутся и ведущие актеры Ким Мин-ха, Ли Мин-хо и Чин Ха.

Премьера — 23 августа на Apple TV+.

«Город бога: Борьба продолжается» / City of God: The Fight Rages On

Кровавый бразильский хит начала нулевых «Город Бога», оказавшийся даже в топе списка IMDb «250 лучших фильмов всех времен», получит сериал-сиквел. В 2007-м создатели полнометражной ленты Катя Лунд и Фернанду Мейреллиш уже выпустили спин-офф «Город мужчин», но в новом проекте (в котором Мейреллиш выступил исполнительным продюсером) действие вновь вращается вокруг Ракеты, который возвращается в родные фавелы два десятилетия спустя. К главной роли вернется Алешандре Родригис, в режиссерском кресле на этот раз — Али Муритиба («Личная пустота», «Ржавчина»).

Премьера — 25 августа на Max.

«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building

Одна из самых смешных детективных комедий современности возвращается с четвертым сезоном. «Убийства в одном здании» рассказывают о трех жителях многоквартирного дома на Манхэттене — бывшем актере, режиссере-неудачнике и молодой художнице, — которые сближаются на почве любви к тру-крайм-подкастам и сами принимаются расследовать преступления. В главных ролях — Стив Мартин (он же совместно с Джоном Хоффманом выступает и создателем проекта), Мартин Шорт и Селена Гомес. Новый сезон обещает стать по-настоящему звездным — к актерскому составу присоединятся Ева Лонгория, Мелисса Маккарти, Молли Шеннон, Кумэйл Нанджиани, Ричард Кайнд и Зак Галифианакис.

Премьера — 27 августа на Hulu.

«Хаос» / Kaos

В послужном списке прекрасного актера Джеффа Голдблюма найдется множество разнообразных ролей, но теперь он взялся, вероятно, за самую громоздкую — он сыграет самого Зевса, древнегреческого бога, который, оказывается, все еще властвует над человечеством. Правда, осталось ему недолго — обнаруженные на божественном лице морщины знаменуют скорый апокалипсис. Удастся ли его остановить простым смертным? Шоураннер — Чарли Ковелл («Конец ***го мира»), в ролях — Деби Мейзар, Аврора Перрино и Фейди Эльсайед.

Премьера — 29 августа на Netflix.

«Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power

Ну, и к наиболее громкой премьере месяца — самый дорогой сериал в истории телевидения по мотивам произведений Дж. Р. Толкина возвращается с вторым сезоном. Первая часть «Колец власти» была встречена поклонниками франшизы неоднозначно, однако Amazon дал продолжению зеленый свет еще до выхода дебютного сезона — так что главной интригой здесь, вероятно, станет то, сумеет ли студия перестроить свой проект с невероятно раздутым бюджетом под ожидания фанатов (по их словам, именно этим они и занялись). Известно, что вторая часть будет состоять из восьми серий, а одной из режиссеров выступила Шарлотта Брандстром, уже работавшая над первым сезоном. Ожидается появление Тома Бомбадила! К своим ролям вернутся Морвед Кларк, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Чарли Викерз и многие другие.

Премьера — 29 августа на Prime Video.