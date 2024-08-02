Фильм «Дэдпул и Росомаха» уже начали показывать в кинотеатрах России

«Дэдпул и Росомаха» — главный фильм этого лета и, пожалуй, одна из важнейших картин года. Мировая премьера ленты состоялась ещё 26 июля, но до России картина пока не спешит добираться.

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Наша личная проверка показала, что некоторые кинотеатры страны уже начали крутить «Дэдпула и Росомаху». К примеру, сеансы в кино есть в Екатеринбурге, тогда как в Москве, Уфе и других городах показы стартуют лишь завтра.

Несмотря на старт проката 3 августа, приобрести билеты в кино уже можно на официальных сайтах кинотеатров.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.