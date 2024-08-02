Создатели «Собирателя душ» раздают бесплатные билеты на фильм

Кинокомпания Neon рассказала о любопытной акции, которая связана с фильмом «Собиратель душ». Любой, кто родился 14-го числа любого месяца, может попасть на сеанс в кинотеатр абсолютно бесплатно. В России это, конечно же, не действует.

© Чемпионат.com

Такой аттракцион щедрости действует до 4 августа. Согласно пресс-релизу, «фанаты, родившиеся 14 числа любого месяца, могут следовать инструкциям, чтобы получить по одному бесплатному билету на сеанс». Почему именно 14? Потому что эта дата играет важную роль в картине.

«Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

Вместе с Кейджем в проекте сыграла Майка Монро. Режиссёром выступил Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель».