На конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» поступило около 70 фильмов

Для участия во втором сезоне Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений» до жюри допущено уже 68 фильмов, больше всего видео снято в Сахалинской области и в Хабаровском крае. Более того, на конкурс подано 728 предварительных заявок. Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года.

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«Дальний Восток – уникальная территория нашей страны. Здесь находятся арктические суровые земли, тундра и тайга, спящие и действующие вулканы Камчатки и Курильских островов, самое глубокое озеро в мире – священный Байкал, Шантарские острова Хабаровского края, уникальные и не живущие в других местах птицы и звери. Мы предлагаем не только посетить дальневосточные регионы, а испытать свои силы, проверить свою выносливость, умение преодолеть выбранный маршрут, увидеть себя с другой стороны. Это не всегда просто. Но очень увлекательно. Я считаю, что отдых должен быть активным. Благодаря конкурсу мы всё большее число людей привлекаем к активному отдыху. А самые интересные путешествия будут удостоены призов. Мы хотим поддержать тех активных людей, которые путешествуют сами, любят нашу землю, которым нравится наш Дальний Восток, и они готовы об этом рассказать, чтобы люди из других регионов прониклись историями и решили увидеть Дальний Восток своими глазами», — заявил инициатор конкурса Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



Так, на конкурс поступило по 16 фильмов о путешествиях по Сахалинской области и по Хабаровскому краю, 10 — по Амурской области, 9 — по Приморскому краю, по 4 фильма о приключениях в Республике Бурятия, в Камчатском крае и Магаданской области, 2 фильма снимали в Еврейской автономной области и по одному — в Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

Каждый путешественник по-своему открывает удивительную дикую природу Дальнего Востока. Участники конкурса отправлялись покорять Набильский хребет в Сахалинской области, путешествовали по вулканам Камчатки, поднимались на самую высокую вершину Хабаровского края, сплавлялись по горным рекам. Все фильмы будут публиковаться на официальных страницах конкурса.

Конкурс проходит в следующих номинациях: пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за 2 место в номинациях — по 300 000 рублей; 3 место в номинациях — по 100 000 рублей.

Напомним, второй сезон Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений» стартовал 1 мая. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и до 30 декабря 2024 года направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф. Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет, но под руководством взрослых, так и сами взрослые, возрастной ценз для которых отсутствует.

Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых: тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш, руководитель проекта «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, депутат Государственной Думы Российской Федерации, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов, продюсер проекта VK Места Никита Афиногенов и другие опытные путешественники. Кроме того, в оценке работ примут участие победители первого сезона конкурса: Елена Поддубная, Эрнест Леонидов, Алиса Слыщенко.

Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

В этом году в качестве информационных партнеров конкурс поддерживают такие средства массовой информации и медиакомпании, как ТАСС, «РИА Новости», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «ВКонтакте» и др.