Стали известны подробности премьеры анимационного сериала «Белые сны»

Премьера нового анимационного сериала "Белые сны" о приключениях полярников в Арктике состоится на платформе "Смотрим" 8 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение", по заказу которого создавался этот проект.

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"8 августа зрители медиаплатформы "Смотрим" первыми увидят проект о приключениях и открытиях полярников в Арктике", - говорится в сообщении.

По сюжету ученые Юра и Коля живут на станции, расположенной на дрейфующей льдине, исследуют регион, помогают нефтяникам, участвуют в запуске дата-центра, спасают медведей, общаются с животными с помощью своих изобретений, совершают научные открытия.

"Секрет успеха "Белых снов" кроется в сочетании увлекательных приключений и важных экологических посланий. <…> Проект учит зрителей экологической ответственности и бережному отношению к окружающей среде. Герои показывают пример того, как можно справляться с трудностями сообща, проявляя уважение и к природе, и друг к другу", - говорит сценарист Андрей Золотков, его слова привели в пресс-службе.

Регион показан в проекте как центр научных открытий и экономических возможностей России. Также зрителям покажут элементы культурного наследия коренных народов Арктики, их традиции и образ жизни.

Производством проекта занимается анимационная студия "Паровоз" по заказу медиахолдинга "Цифровое телевидение" при поддержке Института развития интернета. Ранее сериал "Белые сны" получил призы Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" в номинациях "Лучший анимационный сериал" и "Выбор зрителей".