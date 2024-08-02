Топ-5 сериалов, которые можно посмотреть в одиночестве

Согласись, иногда так хочется остаться дома в выходной и посмотреть какой-нибудь классный сериал. Поэтому мы составили подборку вместе с певицей и блогером Ариной Даниловой — здесь собраны сериалы, которые будет интересно смотреть даже в одиночестве!

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«Большая секунда»

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Интересный и легкий российский сериал. Легким я его назвала из-за того, что его можно посмотреть на одном дыхании — на самом деле, в нем затрагиваются сложные темы взаимоотношений матери и дочери, дочери и молодого человека, а также — старых любовников, которые то ли вместе, то ли нет. Все это сопровождается хорошим юмором и качественной игрой актеров, поэтому советую присмотреться.

«Меломанка»

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История девушки по имени Роб, которая отлично разбирается в поп-культуре и владеет магазином винила. Весь хронометраж этого сериала — о любви к музыке и перипетиях в отношениях с другими людьми, а также попытки разобраться в себе. Ну и конечно, главное тут — музыка! Мне кажется, что Зои Кравиц идеально подходит для этой роли, потому что вся ее жизнь связана с музыкой. Однозначно советую!

«Кобра Кай»

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В прошлом хулиган, а ныне неудачник, Джонни считает, что единственный его шанс вернуться к нормальной жизни — заново открыть печально известную школу карате «Кобра Кай». Отдельно хочется отметить персонажей — они до безумия хороши! Каждый запоминается. В сюжетных линиях прослеживаются старые фабулы. Тут и отцы и дети, и нахождения собственной уникальности, а еще спортивная драма. В общем, очень хороший сериал.

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Советую посмотреть все сезоны — они по-своему прекрасны и интересны. Компания для просмотра также необязательна, потому что вы полностью погрузитесь в сюжет и будете прокручивать его в своей голове после просмотра. Это сериал, в которых можно долго «жить»: размышлять над сюжетной линией, разгадывать персонажей, думать над деталями и так далее.

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Смешной сериал (особенно первые сезоны), который можно посмотреть, чтобы себя развлечь. Здесь не будет суперинтересных и неожиданных поворотов, но зато вы встретите необычный юмор. Советую всем, кто хочет хорошо повеселиться!