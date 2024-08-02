Вышли режиссерские версии обеих частей «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Вышли режиссёрские версии обеих частей «Мятежной Луны» Зака Снайдера
Сегодня на Netflix состоялась премьера режиссёрских версий обеих частей «Мятежной Луны». Ленты получили другие подзаголовки — «Чаша крови» и «Проклятие прощения».
«Мятежная Луна, часть 2» продолжает историю мирной колонии, которая на окраине вселенной борется с могучим тираном Балисариусом. К своим ролям вернулись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и другие актёры.
Оригинальная «Мятежная Луна» вышла на Netflix 22 декабря, получив разгромные отзывы от критиков и смешанные – от зрителей.