Вышли режиссерские версии обеих частей «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Сегодня на Netflix состоялась премьера режиссёрских версий обеих частей «Мятежной Луны». Ленты получили другие подзаголовки — «Чаша крови» и «Проклятие прощения».

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«Мятежная Луна, часть 2» продолжает историю мирной колонии, которая на окраине вселенной борется с могучим тираном Балисариусом. К своим ролям вернулись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и другие актёры.

Оригинальная «Мятежная Луна» вышла на Netflix 22 декабря, получив разгромные отзывы от критиков и смешанные – от зрителей.