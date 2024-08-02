Стерхи летят в Пекин: в Китае пройдет фестиваль российского кино

Масштабный фестиваль российского кино пройдет с 5 по 11 августа в трех городах Китая - Пекине, Нанкине и Шэньчжэне. Показы организованы РОСКИНО совместно с Китайским киноархивом (China Film Archive) при поддержке Минкультуры России и Государственного управления КНР по делам кинематографии. Мероприятие приурочено к заседанию Подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое пройдет в Пекине 5 августа.

© Российская Газета

В рамках фестиваля зрители увидят фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" (реж. Александр Андрющенко), якутскую драму "Там, где танцуют стерхи" (реж. Михаил Лукачевский), комедию в стиле роуд-муви "Поехавшая" (реж. Антон Маслов), приключенческую драму "Повелитель ветра" о путешественнике Федоре Конюхове (реж. Игорь Волошин) и драму "Свет" (реж. Антон Коломеец). Кроме того, будут показаны анимационные фильмы "Чинк. Хвостатый детектив" и "Бука. Мое любимое чудище".

Документальный фильм 1950 года "Победа китайского народа", оцифровку которого обеспечил Госфильмофонд России, будет представлен в рамках отдельного спецпоказа для научных работников Китайского киноархива.

В Китай прилетит делегация российских кинематографистов. Фильмы зрителям представят режиссеры Михаил Лукачевский, Антон Маслов, Антон Коломеец, продюсер Георгий Гитис, директор департамента международных продаж "Централ Партнершип" Николай Златопольский.

Фестиваль откроется 5 августа в пекинском кинотеатре Art Cinema показом фильма "Там, где танцуют стерхи" Михаила Лукачевского. Картина завоевала Гран-при VIII Арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон" и специальный приз жюри с формулировкой "За выдающуюся актерскую игру Миши Слепцова и вдохновляющую историю".

Пекин примет фестиваль российского кино с 5 по 10 августа. В Нанкине, южной столице Китая, показы состоятся с 7 по 10 августа, а с 9 по 11 августа российское кино будет представлено в Шэньчжэне, признанном одним из самых технологичных городов мира.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова отмечает:

"Фестиваль проходит в рамках Годов культуры России и Китая в 2024-2025 гг., и он особенно важен в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы рады показать китайским зрителям новые российские фильмы, тем более что за последние два года отечественное кинопроизводство переживает расцвет, появляется все больше кассовых хитов. Фестиваль также приурочен к Подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, в рамках которой будет обсуждаться развитие взаимодействия по всем направлениям, включая копродукцию. Сейчас российская и китайская стороны делают активные шаги на пути к совместному кинопроизводству, уже есть такие проекты в работе. Также наращивают копродукционный потенциал и российские регионы, в частности, Дальний Восток".



Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова:

"У китайской аудитории всегда был интерес к советскому и российскому кино. Наша компания организует фестивали российских фильмов в Китае с 2021 года. В этот раз мы разнообразили программу, добавив больше анимационных фильмов и архивный документальный фильм 1950 года "Победа китайского народа". С прошлого года мы также проводим фестивали китайского кино в России: сейчас финализируем даты очередных показов картин из КНР, они намечены на осень. Кроме того, мы расширяем сотрудничество с крупнейшими китайскими кинофестивалями: нами были предложены российские фильмы Хайнаньскому международному кинофестивалю (HIFF), Международному кинофестивалю Пинъяо (PYIFF), Пекинскому международному кинофестивалю (BJIFF) и Китайскому международному фестивалю мультфильмов и анимации (CICAF)".



В 2023 году РОСКИНО организовало целую серию мероприятий в Китае: внеконкурсные показы в рамках XIII Пекинского международного кинофестиваля (BJIFF), онлайн-фестиваль на одной из крупнейших китайских платформ Youku, а также оффлайн-показы в трех городах КНР: Пекине, Хэйхэ и Сучжоу. В числе фильмов, которые были представлены китайской аудитории на этих мероприятиях: "Мистер Нокаут" (реж. Артем Михалков), "Снегирь" (реж. Борис Хлебников), "Бультерьер" (реж. Василий Быстров), "Начать сначала" (реж. Ирина Гобозашвили), "Одиннадцать молчаливых мужчин" (реж. Алексей Пиманов), "Межсезонье" (реж. Александр Хант), "Китобой" (реж. Филипп Юрьев) и многие другие.