Итальянский актер и ителеведущий Массимо Котто умер от сердечного приступа

2 августа скончался Массимо Котто, итальянский журналист, писатель, театральный актер и режиссер, шоумен, диджей специализирующейся на рок-музыке станции Virgin Radio, телеведущий.

© Российская Газета

О кончине диджея сообщила его жена, радио разместило в Сети соответствующий пресс-релиз. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Котто родился в 1962 году. Серьезно занимался баскетболом, подавая надежды, но в 16 лет услышал по радио диджея, расшифровывающего смысл одной из песен Брюса Спрингстина, крайне впечатлился и тут же решил предпринять резкий поворот в будущей карьере. Котто пришел на частное радио, отрекомендовался и сразу начал выходить в эфир.

Профессиональный дебют - в 21 год.

За карьеру Котто сменил множество станций, включая общенациональные, был ведущим ряда национальных музыкальных конкурсов, сидел в жюри фестиваля в Сан-Ремо. Лауреат массы наград.

Жена - актриса Кьяра Буратти.