Джеймс Ганн объявил о завершении съемок «Супермена»

Съёмки фильма "Супермен" завершены, об этом режиссёр и сценарист Джеймс Ганн ("Стражи Галактики", "Отряд самоубийц: Миссия навылет") сообщил в социальных сетях.

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"Я намеревался снять фильм о хорошем человеке в мире, который не всегда является таковым. Доброта и любовь, окружавшие меня каждый день на съёмочной площадке, вдохновляли и подталкивали вперёд, когда я чувствовал себя слишком измотанным, чтобы двигаться дальше. Спасибо всем от всего сердца", - написал Ганн.



Картина положит начало перезагрузке вселенной DC под руководством режиссёра и его партнера по DC Studios Питера Сафрана. Изначально фильм должен был называться "Супермен: Наследие", но в феврале Ганн решил убрать подзаголовок. Такое решение он принял по завершении работы над итоговой версией сценария.

Сюжет держится в секрете, однако Ганн признавался, что большое влияние на него оказала серия комиксов Гранта Моррисона и Фрэнка Куайтли "Супермен: Все звёзды". В частности, анонс проекта сопровождался обложкой первого выпуска серии.

На этот раз роль Человека из стали исполняет Дэвид Коренсвет ("Мы владеем этим городом", "Пэрл", "Политик"), обладательница премии "Эмми" Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел") играет роль его подруги Лоис Лэйн, суперзлодеем Лексом Лютором стал Николас Холт ("Носферату"). Роль Супердевушки исполнила Милли Олкок ("Дом Дракона"), Нэйтан Филлион ("Светлячок") стал новым Зелёным Фонарём, Изабелла Мерсед ("Чужой: Ромул") - Девушкой-ястребом.

В картине также заняты Энтони Кэрриган ("Готэм"), Шон Ганн ("Стражи галактики"), Фрэнк Грилло ("Ламборгини: Человек-легенда") и португальская модель Сара Сампайо.

Коренсвет - четвёртый актёр, воплотивший культовый образ в полнометражном кино. До него Супермена играли Кристофер Рив (его сын Уилл в новой картине исполнил небольшую роль репортёра), Брэндон Рут и Генри Кавилл. Последний рассчитывал оставаться в образе уроженца Криптона и в дальнейшем, однако Ганн и Сафран предпочли более молодого кандидата.

В мае Ганн поделился фотографией новой версии героя, ожидаемо получив в ответ шквал критики от поклонников Кавилла. Позже в сети были опубликованы снимки со съёмок, вызвавшие споры о костюме Супермена - многим он показался излишне старомодным.

Американская премьера фильма запланирована на 11 июля 2025 года.