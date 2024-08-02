Опубликован трейлер фильма «Подай знак» с Ченнингом Татумом

Новый трейлер фильма «Подай знак» (Blink Twice) обнародовала 1 августа 2024 года Amazon MGM Studios. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в режиссерском дебюте Зои Кравиц исполнили Ченнинг Татум, Адриа Архона, Наоми Аки, Кристиан Слейтер, Алия Шокат, Джина Дэвис, Хэйли Джоэл Осмент, Лиз Карибел Сьерра, Левон Хоук, Трю Муллен, Сол Уильямс, Крис Коста, Кайл Маклахлен, Саймон Рекс и др.

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Ролик начинается с интервью, которое дает миллиардер, владелец высокотехнологичной компании Слейтер Кинг (Татум). Он рассказывает, что решил на время удалиться от светской жизни и приобрел остров, где устроил настоящий райский курорт. Затем зрители видят, как Слейтер приглашает погостить у него приглянувшуюся ему на приеме официантку Фриду (Аки), и она отправляется в путь вместе с подругой Джесс (Шокат) и другими гостями. На острове у всех собравшихся забирают мобильные телефоны, чтобы гаджеты не мешали им нормально отдыхать, взамен гости получают изысканные угощения, красивую одежду, спа и другие развлечения. В какой-то момент Фрида понимает, что у нее (как и у всех остальных) начались проблемы с памятью: она не понимает, какой сейчас день недели, под ногтями у девушки обнаруживается грязь, а в конце концов бесследно исчезает ее подруга Джесс, причем другие гости вообще не помнят о ее существовании. Вместе с девушкой по имени Сара (Архона) Фрида решает разгадать мрачные загадки острова, а также найти телефон и выбраться отсюда. Но, судя по финалу трейлера, она обнаруживает гораздо больше, чем хотела, так что теперь ее жизнь в еще более серьезной опасности.

В мировой прокат «Подай знак» выйдет 23 августа.