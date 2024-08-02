На фестивале «Портал 2030–2050» бесплатно покажут фильмы о космосе и будущем

С 8 по 11 августа гостей фестиваля «Портал 2030–2050» в «Сколково» ждут дни кинопогружения в тему будущего и научной фантастики. Кроме показов громких российских фильмов («Вызов», «Сто лет тому вперед», «Время первых»), состоятся встречи с режиссерами, учеными и стартапами. «Портал 2030–2050» проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

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Также в августе гостей «Сколково» ждут показы фантастических советских фильмов на пленке 35 мм. Кинофестиваль проходит при поддержке Фестиваля актуального научного кино ФАНК и в рамках Десятилетия науки и технологий.

В рамках одного из показов представители выпускника «Сколково», компании «Спутникс», расскажут про то, как космические технологии сегодня взаимодействуют с искусством и художниками, попробуют заглянуть в будущее и понять, каким москвичи увидят свой город в 2030 году.

— Ежедневно наша компания решает множество задач, которые многим людям кажутся фантастикой. Съемка Земли из космоса, мониторинг судоходства, научные эксперименты — это важная составляющая национальной космической программы. Они обеспечиваются нашими космическими системами на базе малых спутников, которые могут конкурировать по эффективности с большими многотонными космическими аппаратами. Всего за время своего существования «Спутникс» запустил уже более 60 спутников, и впереди нас ждут новые миссии. Стараемся развиваться разносторонне. Помимо технических проектов, реализуем также и важную миссию — воспитание и подготовка молодого поколения — инженеров будущего, которые будут осваивать новые рубежи космоса в перспективе 30–50 лет. Этим ребятам через наши образовательные методики и оборудование хотим передать свои лучшие практики, а также увлечь их космосом как можно раньше, еще со школы. В этом помогает и искусство: через картины, рассказы, фильмы целые поколения влюблялись в космос. И сегодня это тоже актуально для усиления российской космонавтики, — отметил Анатолий Копик, коммерческий директор «Спутникса».



8 августа состоится показ фильма «Опытным путем» про исследователей из маленьких сел и уездных городов.

На следующий день гостей «Портала» ждут документальный фильм о пластиковых отходах и вторичной переработке мусора «Царь горы», показ фильма «Свобода в квадрате» об одиночестве на антарктической полярной станции и встреча с главной героиней Стефанией Федяй, а также беседа со стартапом «Спутникса». Завершит программу дня первый фильм, снятый в космосе, — «Вызов» Клима Шипенко.

10 августа в «Сколково» покажут фильм о режиссерах и ученых «ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир». Продолжат программу документальная лента об архитекторе Константине Мельникове и встреча с режиссером Мариной-Марией Мельник. Завершит день фантастический блокбастер Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед».

В заключительный день кинофестиваля зрители увидят документальный фильм «Будущее за нами?» и обсудят его с режиссером Юлией Быбой. В ходе открытого диалога с автором картины участники дискуссии попытаются представить образ будущего Москвы. Также состоится показ картин «Чувственная математика» и «Озеро Восток. Хребет безумия». Исторический фильм о первом выходе в открытый космос «Время первых» завершит программу кинофестиваля.

Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться на показ можно по ссылке.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.