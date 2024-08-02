Кинофестиваль Ferrum планируют сделать ежегодным

Кинофестиваль Ferrum, который впервые пройдет осенью 2024 года в Железноводске в Ставропольском крае, планируют проводить ежегодно. Об этом сообщил на пресс-конференции, которую проводит региональный информационный центр "ТАСС Кавказ" в Железноводске, глава города Евгений Бакулин.

"Следующий год [проведения кинофестиваля] у нас 2025-й, юбилейный пройдет в 2026 году. Посмотрим, как мы себя зарекомендуем. Надеюсь, коллеги поддержат, чтобы фестиваль стал ежегодным", - сказал он.



Глава города добавил, что большая часть мероприятий пройдет на площади Ferrum и в городском дворце культуры, эти территории ремонтируют к кинофестивалю. В дни кинофестиваля состоится День город-курорта, который будет объединен с мероприятиями фестиваля. Во время праздника российские артисты раздадут тонну праздничного торта.

"У нас 28 сентября день города-курорта Железноводска. Мы объединяем день города с проведением кинофестиваля [Ferrum-24]. И я так думаю, что это будет главный день города. <…>. Мы на протяжении двух лет делаем торт для наших жителей [в день города]. Начинали с 200 килограммов, в том году делали 600 кг. А в этом году одну тонну будем раздавать, тоже в рамках кинофестиваля. Помогут нам в этом артисты", - сказал Бакулин.



Кинофестиваль Ferrum-24 пройдет с 26 по 29 сентября в Железноводске, программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и просмотр фильмов советского кинонаследия.