Сборы хоррора «Собиратель душ» в России превысили 200 миллионов рублей

3 августа сборы фильма ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в России превысили 200 млн рублей. Для достижения подобной цифры ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 25 июля.

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Напомним, «Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

Главные роли в «Собирателе душ» исполнили Николас Кейдж и Майка Монро («День труда», «В объятьях лжи»). Кресло режиссёра занял Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель». Критики тем временем называют ленту одним из самых страшных хорроров в истории кино.