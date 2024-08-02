Фильм о волне самоубийств в метро выйдет в России

Испанский хоррор-детектив Estación Rocafort выйдет в России - как "Подземная бездна" (18+). Мировая премьера ленты, ушедшей на постпродакшн, анонсирована на 30 августа, российская - на 26 сентября.

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Прокатчик "Экспонента" публикует локализованный тизер-трейлер зловещего проекта (18+), рассказывающего о волне загадочных самоубийств в метро.

Суть. Лаура становится свидетелем несчастного случая в подземке, и после этого у нее начинаются страшные видения. Коллеги Лауры рассказывают, что у станции, где произошел инцидент, - мрачная история: там погибли много людей. Но поскольку девушка не верит в призраков и легенды о потустороннем, с помощью знакомого детектива она решает разобраться в том, что происходит на самом деле...

Режиссер и сценарист - призер Венецианского МКФ Луис Прието ("Флирт с дьяволом", 18+). Лауру сыграла Наталия Асахара.