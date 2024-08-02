Вышел трейлер мультфильма «Ленивая семейка»

Кинокомпания Capella Film опубликовала дебютный трейлер мультфильма «Ленивая семейка». В ролике показали переезд главных героев в мегаполис и хитрого гепарда Долли.

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Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Like a Photon Creative.

Согласно синопсису, ураган разрушил дом и ресторан семейки ленивцев, после чего она переезжает в большой город. В мегаполисе они открывают закусочную на колёсах, которая быстро становится очень популярной. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает фамильную книгу рецептов, и теперь ленивцам придётся действовать быстро, чтобы вернуть посетителей.

Премьера «Ленивой семейки» в кинотеатрах России состоится в сентябре. Точная дата пока не раскрывается.