Многие знают и любят анимационный фильм «Головоломка» студии Pixar. Однако не все знают, что идея этого мультфильма родилась из личного опыта режиссера Пита Доктера.

История создания «Головоломки» началась, когда Доктер заметил изменения в поведении своей дочери по мере ее взросления. Будучи маленькой девочкой, она была очень жизнерадостной и общительной. Однако, когда ей исполнилось 11 лет, Доктер заметил, что дочь стала более замкнутой и задумчивой.

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Это наблюдение заинтриговало режиссера, и он начал размышлять о том, что происходит в голове ребенка во время взросления. Доктер задался вопросом: "Как меняются эмоции и мышление по мере того, как мы растем?" Именно это любопытство и желание понять внутренний мир своей дочери и послужило толчком к созданию концепции мультфильма.

Подробнее об остальных фактах рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.