Стала известна деловая программа кинофестиваля «Одна шестая»

На III Международном кинофестивале дебютов евразийского континента «Одна шестая» пройдут деловая и международная программы, в ходе которых лидеры киноиндустрии поделятся успешными кейсами, а спикеры обсудят взаимодействие между российскими и зарубежными партнерами в отрасли. Портал NEWS.ru выступит генеральным информационным партнером фестиваля.

Как отметила куратор международной программы Юлия Хамитова, качество российского контента растет и интерес к нему выходит за пределы страны.

В рамках деловой программы фестиваля «Одна шестая» мы готовим ряд круглых столов и дискуссий, чтобы совместно с международными коллегами и гостями из Европы и Азии определить вектор развития совместного производства и продвижения контента из России в разные страны, — поделилась она.



Состоятся сессии на темы: «Международный опыт: съемки, гранты и возможности сотрудничества с разными странами»; «Как снять дебют, получить международное признание и не разочароваться в профессии?»; «Интеграция дебютантов в киноотрасль. Гранты, питчинги, возможности регионов»; «Как снять кино без поддержки? Опыт региональных кинопроизводителей»; «Работа с кинокомиссией: опыт и кейсы Калининградской области, преимущества сотрудничества с кинокомиссией для кинокомпании»; «Продвижение фильмов на платформах»; «Летние кинотеатры как инструмент маркетинга больших брендов»; и «Искусство трейлеров. Как продать кино зрителям?».

Спикерами выступят продюсеры из разных стран, например, из Индии — Алам Сарафраз, из Таиланда — Том Уоллер, из Казахстана — Еркежан Максут, из Франции — Жан-Мари Ларонз, а также режиссеры Владимир Битоков, Игорь Поплаухин, продюсеры Дмитрий Якунин, Владимир Мотырев и другие.

Фестиваль «Одна шестая» пройдет с 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области.

Ранее стало известно, что в конкурсную программу кинофестиваля «Одна шестая» войдут игровые и документальные фильмы из России, Китая, Италии, Германии, Норвегии, Чехии, Франции, Ирана, Сербии, Монголии, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии.