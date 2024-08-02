Появился новый трейлер детектива «Подай знак» c Ченнингом Татумом

Компания Amazon опубликовала новый трейлер детектива «Подай знак» c Ченнингом Татумом в главной роли. В ролике показали шикарный остров со множеством развлечений и ряд напряжённых сцен.

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Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Согласно синопсису, молодой официантке Фриде из Лос-Анджелеса удаётся попасть в окружение филантропа и IT-магната Слейтера Кинга. Девушка посещает вечеринки и знакомится с новыми людьми на частном острове бизнесмена, однако со временем понимает, что здесь творится что-то неладное.

Также в картине снялись Адриа Архона, Кайл Маклоклен, Хейли Джоэл Осмент, Джина Дэвис, Кристиан Слэйтер, Алиа Шокат и другие. Режиссёром выступила Зои Кравиц, работавшая над «Бэтменом» и «Безумным Максом: Дорога ярости».

Премьера ленты «Подай знак» состоится 23 августа.