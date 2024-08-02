«Покажет невероятное»: BadComedian оценил продолжение «Игры в кальмара»

Автор сериала «Игра в кальмара» при съемках нового сезона мог получить полную творческую свободу после успеха первой части, заявил в беседе с NEWS.ru видеоблогер и обозреватель кинофильмов BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов).

Он подчеркнул, что первый сезон принес достаточно прибыли создателям кинокартины. Блогер допустил, что при полной свободе автор раскроет себя еще лучше и покажет что-то невероятное.

После невероятного успеха, возможно, не такого искреннего и коммерциализированного, вполне может быть, что автор получил полную творческую свободу из-за принесенной прибыли. Возможно, автор раскроет себя еще лучше и покажет что-то невероятное, — пояснил BadComedian.



Ранее вышел тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара». Серии выйдут уже в этом году, 26 декабря, а финальный, третий сезон покажут следом за ними в 2025 году. Сам ролик сопровождается надписью: «Прошло три года. Хотите поиграть?»

Кинокритик Роман Григорьев до этого заявил, что американский супергеройский веб-сериал «Пацаны» стоит посмотреть ради персонажей Билли Бутчера, Старлайта и Хоумлендера. По словам эксперта, он не может точно сказать, продлят ли сериал на пятый сезон. Он подчеркнул, что изначально у картины были высокие рейтинги.