Вышел русский трейлер фильма ужасов «Синистер: Семейное проклятие»

На канале Kinoman вышел дублированнный трейлер фильма ужасов «Синистер: Семейное проклятие». В ролике показали главных героев ленты и ряд пугающих эпизодов.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Согласно синопсису, когда зловещая угроза из его детства возвращается к главному герою, он пытается отчаянно бороться со своим самым глубоким внутренним страхом. Только на этот раз он борется не за себя, а за свою семью.

В актёрский состав вошли Сэм Клафлин, Стивен Кри, Антония Томас, Уильям Хоуп, Фрэнки Корио, Адель Леонс, Генри Петтигрю, Шарон Ди Кларк и другие. Режиссёром картины выступил Колм Маккарти, ранее работавший над «Новой эрой Z» и «Чёрным зеркалом».

Премьера картины «Синистер: Семейное проклятие» в мировом прокате состоится 20 сентября.