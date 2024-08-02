В сети появился трейлер «Смотри на меня!» с Александрой Урсуляк

Трейлер фильма Владимира Грамматикова «Смотри на меня!» представила 2 августа 2024 года кинокомпания «Централ Партнершип». История большой семьи (основанная на реальных событиях) разворачивается в сложные годы послевоенного восстановления страны.

© Кадр из фильма

Нина Левицкая, бывшая оперная певица и мама четверых детей, ничего не знает о судьбе своего мужа, пропавшего из виду почти год назад. По слухам, отец семейства, ответственный работник Александр, должен находиться где-то в Москве. Вокруг семьи сгущаются тучи, и, чтобы избежать возможного ареста, Нина экстренно продает все имущество, собирает детей и уезжает из Свердловска в столицу.

Путешествие товарным вагоном с остатками домашнего скарба, коровой-кормилицей и пианино сопряжено с каждодневной опасностью. Дорога сводит героев истории со множеством людей: некоторые откровенно опасны, другие дарят тепло и веру в будущее. Трогательные взаимоотношения матери и детей, взаимная поддержка, честность и любовь делают возможным благополучный исход путешествия.

Главную роль в картине исполнила Александра Урсуляк, а также снялись Евгения Симонова, Евгений Стеблов, Семен Шкаликов, Ольга Лапшина, Платон Герасимов, Егор Тишканин, Вероника Каткаева, Макс Осинцев.

Производством занимались кинокомпании «МВФильм» и «Централ Партнершип», при поддержке Министерства культуры РФ. Авторами сценариями выступили Андрей Кончаловский и Елена Киселева.

Картина выйдет в российский прокат 5 сентября.