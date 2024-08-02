Первый сезон нового научно-популярного сериала «Научная фантастика» для школьников и всех, кто интересуется естественными науками представил этим летом Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького. Все эпизоды доступны бесплатно в онлайн-кинотеатре KION и в официальном сообществе киностудии ВКонтакте. Всего 16 серий по 8–10 минут. Познавательный сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и рассказывает о возможном будущем планеты и человека в самых невероятных ситуациях.

© пресс-служба Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького

По сюжету двое школьников Настя и Тимофей путешествуют внутри корабля, которым управляет КЛИО – Капсула Линейной Имитации Окружения. Дети задают вопросы искусственному интеллекту. Например, каким станет наш мир, если люди будут жить вечно или смогут путешествовать во времени? Что бы было, если бы динозавры не вымерли или люди могли летать, как птицы? Что будет, если погаснет солнце или Земля перестанет вращаться? В ответ нейросеть максимально реалистично моделирует миры на основе известных научных данных.

Научные факты в сериале переведены на простой и доступный язык. В каждой серии есть место живым экспериментам, инфографике, а также комментариям ученых из разных областей. А для создания цифровых моделей мира использовали современные технологии VFX и дополненной реальности.