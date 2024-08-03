Подборка 20 лучших новых сериалов 2024 года

Первая половина 2024 года успела порадовать сериальными премьерами. Помимо ожидавшихся многими продолжений «Дома Дракона» и «Настоящего детектива», вышли и полностью новые шоу, которые успели стать хитами и явно получат продолжение. «Газета.Ru» составила список лучших сериалов — 2024, которые точно не дадут вам заскучать.

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«Мистер и миссис Смит»

Жанр: боевик, триллер, комедия;

Дата выхода: 1 февраля 2024;

Страна: США, Великобритания;

Рейтинг: IMDb — 7.1, «Кинопоиск» — 6,8;

Режиссеры: Дональд Гловер, Эми Саймец, Хиро Мурай, Кристиан Спренгер, Карина Эванс;

В ролях: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано, Паркер Поузи;

8 серий.

Переосмысление известного фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Двум секретным агентам нужно выдать себя за супружескую пару. К легенде прилагаются роскошные апартаменты, высокий гонорар, оружие и передвижение по миру для выполнения опасных заданий. В каждом из восьми эпизодов у Смитов отдельная миссия, действие происходит в разных местах. Несмотря на динамичность сюжета, внимание фокусируется на эволюции отношений пары и как финал — теме одиночества.

Три причины посмотреть сериал «Мистер и миссис Смит»

Хотя создатели сериала вдохновлялись блокбастером 2000-х годов, новая версия «Смитов» — не ремейк и не сиквел, а самостоятельное произведение, которое во многих аспектах интереснее оригинала; Множество приглашенных звезд в эпизодических ролях: Пол Дано, Александр Скарсгард, Паркер Поузи, Сара Полсон и другие; Смешение жанров и разрушение шаблонов шпионских фильмов.

«Олененок»

Жанр: драма, триллер, комедия, биография;

Дата выхода: 11 апреля 2024;

Страна: Великобритания;

Рейтинг: IMDb — 7,8, «Кинопоиск» — 7,3;

Режиссер: Жозефин Борнебуш, Вероника Тофильская;

В ролях: Ричард Гэдд, Джессика Ганинг, Нава Мау, Том Гудман-Хилл;

7 серий.

Начинающий и не очень успешный комик Донни Данн работает в лондонском пабе. Там он знакомится с Мартой, которую из жалости угощает чашкой чая. Женщина начинает преследовать Донни, то появляясь в пабе, то отправляя ему десятки писем в интернете. Сумасшедшая сталкерша разрушает карьеру и личную жизнь актера, но невольно заставляет его разобраться с давней глубокой и скрытой травмой, связанной с пережитым сексуальным насилием.

Три причины посмотреть сериал «Олененок»

Правдивая история-исповедь жертвы сталкинга и насилия. В основе сценария — автобиографический моно-спектакль Ричарда Гэдда; Захватывающие сюжетные повороты: трагикомичность первых серий трансформируется в мрачный психологических триллер; Новый взгляд на проблему сталкинга.

«Рипли»

Жанр: триллер, драма, криминал; Дата выхода: 4 апреля 2024; Страна: США; Рейтинг: IMDb — 8,2, «Кинопоиск» — 8,0; Режиссер: Стивен Зеллиан; В ролях: Эндрю Скотт, Дакота Фаннинг, Джонни Флинн, Маурицио Ломбарди, Элиот Самнер; 8 серий.

Адаптация классического романа Патриции Хайсмит. 1960-е годы, Том Рипли живет в Нью-Йорке и перебивается заработком от мелких мошеннических схем. Богатый судостроитель Герберт Гринлиф нанимает Тома, что он привез домой его непутевого сына Дикки, который транжирит деньги отца в Италии. Гринлиф-старший убежден, что Том и Дикки — друзья, и Рипли не спешит его в этом разубеждать. Встреча с Дикки открывает перед Томом новые перспективы — занять в жизни его место.

Три причины посмотреть сериал «Рипли»

Это третья экранизация романа «Талантливый мистер Рипли». Интересно сравнить разные интерпретации и разных актеров в главной роли: Алена Делона, Мэтта Дэймона и Эндрю Скотта; Сериал понравится любителям неспешного развития сюжета. В много символизма — будет над чем поразмыслить после просмотра; Особая эстетика сериала. Черно-белая гамма создает тревожный, мрачный фон.

«Джентльмены»

Жанр: комедия, боевик, криминал;

Страна: Великобритания, США;

Рейтинг: IMDb – 8,1, «Кинопоиск» — 7,8;

Режиссеры: Гай Ричи, Дэвид Кэффри, Эрен Криви, Нима Нуризаде;

В ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон, Винни Джонс;

8 серий.

Спин-офф одноименного фильма Гая Ричи 2019 года. Офицер миротворческого отряда Эдвард Хорниман после смерти отца наследует герцогский титул и поместье. Знакомые семьи удивлены, ведь по закону все должно было достаться старшему сыну — Фредерику. Эдди не подозревает, что вместе с поместьем он наследует и плантацию конопли, которой управляет Сюзи Гласс. Теперь новоиспеченный владелец бизнеса вовлечен в криминальные дела, в них он проявляет недюжинный талант.

Три причины посмотреть сериал «Джентльмены»

Перестрелки, разборки и драки, черный юмор, узнаваемые типажи — все в лучших традициях Гая Ричи; Увлекательная трансформация главного героя: из офицера — в гангстера; Сериал полон иронии над английской аристократией с роскошным внешним фасадом и пустой казной.

«Фоллаут» (Fallout)

Жанр: фантастика, драма, приключения, боевик;

Дата выхода: 10 апреля 2024;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb – 8,4, «Кинопоиск» — 8,0;

Режиссеры: Джонатан Нолан, Фред Туа, Уэйн Йип, Клер Килнер, Дэниэл Грэй Лонгино;

В ролях: Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Мойзес Ариас, Лесли Аггамс;

8 серий.

Постапокалиптический сериал, созданный по мотивам ролевой видеоигры. Действие происходит в 2296 году, через 200 с лишним лет после ядерной катастрофы. Большая часть человечества погибла. Многие выжившие нашли убежище в бункерах фоллаут. У девушки по имени Люси Маклин, живущей в бункере, рейдеры похищают отца Хэнка. Она выбирается на поверхность и обнаруживает, что в Пустоши все заражено, нет чистой воды, животные превратились в мутантов, а люди — в безумцев или одиночек.

Три причины посмотреть сериал «Фоллаут»

Необъятный мир постапокалиптической вселенной — любопытно разобраться, как все устроено в новой реальности; Спецэффекты и зрелищность; Неожиданно, но для альтернативной Америки будущего выбран ретростиль, отсылающий к 50-60-м годам прошлого века.

«Дом Дракона», 2 сезон

Жанр: фэнтези, драма, приключения, боевик;

Дата выхода: 16 июня 2024;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 8,2;

Режиссер: Мигель Сапочник, Грег Яйтанс;

В ролях: Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Рис Иванс;

8 серий.

В описании есть спойлеры для тех, кто не смотрел первый сезон!

Продолжение приквела «Игры престолов». Действие происходит за 170 лет до событий культовой саги. В финале первого сезона умирает король Визерис и разворачивается борьба за трон Вестероса. Новым королем объявляют Эйгона Таргариена — сына Визериса и Алисенты. Но узнав о смерти отца, Рейнира Таргариен объявляет себя королевой. Две ветви Таргариенов — черная и зеленая фракции — борются за престол.

Три причины посмотреть 2 сезон сериала «Дом Дракона»

Еще больше динамики и зрелищности, масштабные батальные сцены с участием драконов; Актерская игра Эммы Д'Арси и Оливии Кук; Драматичность персонажей.

«Настоящий детектив», 4 сезон

Жанр: детектив, криминал, драма;

Дата выхода: 14 января 2024;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb – 6,9, «Кинопоиск» — 7,0;

Режиссеры: Кэри Фукунага, Джастин Лин;

В ролях: Джоди Фостер, Кали Рейс, Фиона Шоу, Финн Беннетт, Изабелла Стар ЛаБланк, Джон Хоукс;

6 серий.

События разворачиваются в городке Эннис на Аляске во время полярной ночи. С арктической станции бесследной исчезает группа ученых. Два детектива — Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро — начинают расследование, забыв о непримиримых разногласиях. Местные жители твердят о призраках и духах. Но детективы уверены, что это не несчастный случай и в этом деле нет никакой мистики. Оно связано с давним преступлением, жертвой которого стала местная жительница.

Три причины посмотреть 4-й сезон сериала «Настоящий детектив»

В прессе неоднократно обсуждалась связь сюжета с трагедией, произошедшей на перевале Дятлова. Есть ли здесь параллели — вы можете решить для себя, посмотрев сериал; Актерская игра Джоди Фостер; Особая атмосфера полярной ночи, которая навеивает холод и ужас.

«Сегун»

Жанр: драма, приключения, боевик;

Дата выхода: 27 февраля 2024;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb – 8,7, «Кинопоиск» — 8,0;

Режиссеры: Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром и др;

В ролях: Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано;

10 серий.

Историческая драма и вторая экранизация одноименного романа Джеймса Клавелла. Действие происходит в начале XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в плен к самураям. Япония находится на грани масштабной междоусобной войны, единственные европейцы здесь — португальцы-иезуиты. Для Клавелла они религиозные враги, ведь сам он протестант. Его обвиняют в пиратстве и приговаривают к смертной казни. Но у него находится покровитель — влиятельный военный феодал Еси Торанаги. Джон Блэкторн становится его правой рукой.

Три причины посмотреть сериал «Сегун»

Достоверно воссоздана эпоха японского феодолизма с ее жестокостью и дикими обычаями; Сериал сравнивают с «Игрой престолов», но здесь действие развивается еще стремительнее, чем в культовом эпосе; У сериала есть успешный предшественник, фильм 1980 года. Интересно сравнить две разных экранизации.

«Сочувствующий»

Жанр: военная драма, комедия, история;

Дата выхода: 14 апреля 2024;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 6,9, «Кинопоиск» — 7,0;

Режиссеры: Пак Чхан Ук, Фернанду Мейреллиш, Марк Манден;

В ролях: Хоа Сюаньдэ, Фред Нгуен Кхан, Тон Ле, Ви Ле, Алан Чонг, Роберт Дауни-младший;

7 серий.

Сериал снят по одноименному роману Вьет Тхань Нгуена, обладателя Пулитцеровской премии. Главный герой — двойной агент Капитан. Находясь в заключении в лагере во Вьетнаме, он пишет подробное признание. Когда война уже близилась к завершению, Капитан служил в Южном Вьетнаме, поддерживаемом американцами, и передавал секретные сведения коммунистическому Вьетконгу. В то же время он имел контакты с ЦРУ. Главный герой продолжил шпионскую деятельность даже после того, как в конце войны бежал в США со своим шефом Генералом. Капитан порой и сам не понимает, на чьей он стороне. Он все время на грани провала и не является своим ни для одной из сторон.

Три причины посмотреть сериал «Сочувствующий»

Новый взгляд американского кинематографа на войну во Вьетнаме; Комичность ключевых персонажей по обе стороны военного конфликта. Кстати, всех белых злодеев в сериале сыграл Роберт Дауни-младший — каждый из его персонажей обличает те или иные пороки американской демократии; Смешение жанров, разнообразие режиссерских приемов.

«Джентльмен в Москве»

Жанр: драма, историческая фантастика;

Дата выхода: 29 марта 2024;

Страна: Великобритания;

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 5,7;

Режиссеры: Сэм Миллер, Сара О'Горман;

В ролях: Юэн Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстед;

8 серий.

Сюжет основан на одноименном романе Амора Тоулза. После революции 1917 года граф Александр Ростов лишился всего. Он возвращается на родину после короткой вынужденной эмиграции и попадает под трибунал. К счастью, когда-то давно граф написал стихотворение, которое вдохновляло большевиков на революционную борьбу. Поэтому смертную казнь графу заменяют на пожизненную ссылку в каморку на чердаке отеля «Метрополь». Вся жизнь Ростова теперь ограничена стенами гостиницы. Здесь он обретет союзников и врагов, встретится с другом детства, увлечется актрисой. Перед ним пройдет целый калейдоскоп судеб старой и новой элиты. Из окон «Метрополя» Ростов будет наблюдать за всеми бурными событиями первой половины XX века.

Три причины посмотреть сериал «Джентльмен в Москве»

Это история о том, как человек пытается сохранить себя и свои идеалы, когда вокруг рушится все и вся; Прекрасная актерская игра Юэна Макгрегора; Создателей сериала упрекают в наличии недостоверных моментов и вольных допущений. Так что просмотр — возможность заняться поиском исторических несоответствий.

«Грисельда»

Жанр: криминальная драма, биография;

Дата выхода: 25 января 2024;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 7,2, «Кинопоиск» — 6,7;

Режиссер: Андрес Байс;

В ролях: София Вергара, Альберто Герра, Хулиана Айден Мартинес, Мартин Родригес;

6 серий.

История Грисельды Бланко, самой известной колумбийской наркобаронессы, которая построила влиятельную наркоимперию, но разрушила собственную жизнь. В 1978 году жена наркоторговца Грисельда бежит с тремя сыновьями из Колумбии в Майами. Пытаясь продать килограмм кокаина, она знакомится с местными дельцами и решает создать собственный наркокартель. Жажда власти, паранойя, употребление наркотиков приводят Крестную мать кокаина к падению и рушат судьбы ее близких.

Три причины посмотреть сериал «Грисельда»

Яркая и экспрессивная актерская игра Софии Вергары, исполнившей главную роль; Яркий и красочный визуальный ряд, на фоне которого происходят драматические повороты в судьбе наркобаронессы; Сериал от создателей культового проекта «Нарко». Сравнения и параллели будут напрашиваться сами собой.

«Задача трех тел»

Жанр: научная фантастика, драма, детектив;

Дата выхода: 8 марта 2024;

Страна: Великобритания, США, Китай;

Рейтинг: IMDb — 7,5, «Кинопоиск» — 7,0;

Режиссеры: Эндрю Стэнтон, Джереми Подесва, Дерек Цан, Минки Спиро;

В ролях: Джован Адепо, Джон Брэдли, Розалинд Чао, Лиам Каннингем, Эйса Гонсалес;

8 серий.

Сериал основан на научно-фантастической трилогии Лю Цысиня «Воспоминания о прошлом Земли». В 1967 году, во времена Культурной революции в Китае, хунвейбины убивают отца талантливой студентки-астрофизика Е Вэньцзе — профессора физики. Девушку отправляют в трудовой лагерь. Но по стечению обстоятельств она оказывается на секретной научной базе, которая занимается отправкой сигналов внеземным цивилизациям. Е Вэньцзе получает обратное сообщение и зовет инопланетян на Землю.

Действие переносится в наши дни. По миру прокатилась волна самоубийств ученых. Это связано со странными результатами, которые выдают ускорители заряженных частиц. Новые данные опровергают догматы теоретической физики. Расследованием самоубийств занимается детектив из Лондона. В центре его внимания — группа учеников покончившей с собой ученой, дочери Е Вэньцзе. Некоторые получают приглашение сыграть в VR-игру «Три тела» — таким образом развитая и мощная инопланетная цивилизация выходит на связь с жителями Земли и вербует сторонников Трисоляриса.

Три причины посмотреть сериал «Задача трех тел»

Сериал от создателей «Игры престолов» — Дэвида Бениоффа, Д. Б. Уайсса. Между двумя проектами можно обнаружить параллели; Это только завязка масштабной истории, планируются второй и третий сезоны; Нарастающее ощущение страшной угрозы и неизбежного столкновения с могущественным врагом.

«Ходячие мертвецы: Выжившие»

Жанр: ужасы, триллер, мелодрама;

Дата выхода: 25 февраля 2024;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 7,9, «Кинопоиск» — 7,5;

Режиссеры: Берти Эллвуд, Майкл Е. Сатраземис, Майкл Словис и др;

В ролях: Эндрю Линкольн, Данай Гурира, Поллианна Макинтош, Терри О'Куинн, Лесли-Энн Брандт;

6 серий.

Очередной спин-офф американского постапокалиптического сериала про зомби. Сюжет рассказывает, что произошло с Риком Граймсом и Мишонн после финала основного сериала. Выяснилось, что после взрыва моста для спасения Александрии от толпы мертвецов Рик не пропал без вести, а находится в плену в Гражданской республике — деспотичном милитаризованном государстве, противостоящем полчищам зомби. Все его попытки побега терпят неудачу. Вооруженная катаной Мишонн идет искать своего возлюбленного, расчищая себе дорогу от зомби и вооруженных людей.

Три причины посмотреть сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие»

Микс жанров. Это история о преданной любви, полной жертв и лишений, и в то же время — захватывающий политический триллер; Романтические отношения никогда не были сильной стороной «Мертвецов», но здесь они выходят на первый план; Фанаты ждали возвращения Рика Граймса. Актерская игра исполнителя главной роли Эндрю Линкольна не обманула ожиданий.

«Аватар: Легенда об Аанге»

Жанр: фэнтези, боевик, драма, комедия, приключения;

Дата выхода: 22 февраля 2024;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 7,2, «Кинопоиск» — 7,2;

Режиссеры: Майкл Гои, Розанна Лян, Джаббар Райсани, и др;

В ролях: Гордон Кормье, Киавентио, Иэн Аусли, Даллас Лю, Пол Ли;

8 серий.

Киноверсия культового мультсериала, повествующая об Аанге из племени воздушных кочевников. В 11 лет мальчик узнает, что он Аватар — властелин четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха. Народ огня хочет покорить весь мир и прекратить эту войну под силу только Аватару, повелевающему всеми стихиями. Аангу предстоит опасное путешествие.

Три причины посмотреть сериал «Аватар: Легенда об Аанге»

Натуралистичная графика и интересная постановка сцен боев; Для фанатов мультсериала — возможность оживить свои впечатления и сравнить две разных версии одного сюжета; Ориентация на более взрослую аудиторию, по сравнению с мультипликационным оригиналом.

«Золотое дно»

Жанр: драма;

Дата выхода: 18 января 2024;

Страна: Россия;

Рейтинг: IMDb — 6,6, «Кинопоиск» — 8,0;

Режиссер: Илья Ермолов;

В ролях: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин;

8 серий.

Внезапная смерть главы строительного холдинга Алексея Градова становится причиной клановых интриг в борьбе за освободившееся кресло. В них втянуты родственники и компаньоны Градова. Основное противостояние разворачивается между любовницей умершего Надеждой, его старшим сыном Дмитрием, отцом олигарха — основателем бизнеса Градовым-старшим и акционером холдинга Кудрявцевым. Сведение старых счетов, неожиданные альянсы, шантаж и вероломные предательства — все идет в ход, чтобы заполучить контроль над миллиардным бизнесом.

Три причины посмотреть сериал «Золотое дно»

Яркие характерные типажи и прекрасный актерский кастинг; Полное погружение в «серпентарий» родственников и друзей. Положительных героев здесь нет — каждый по-своему отвратителен. С первой серии хочется понять, на чьей ты стороне. Но вряд ли удастся с этим определиться; Сюжет имеет много параллелей с культовым американским сериалом «Наследники». Однако создатели «Золотого дна» уверяют, что это оригинальная история, основанная на реальных случаях смены поколений в российском бизнесе.

«Властелины воздуха»

Жанр: боевик, военная историческая драма;

Дата выхода: 26 января 2024;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 7,8, «Кинопоиск» — 7,6;

Режиссеры: Кэри Дзёдзи Фукунага, Анна Боден, Райан Флек и др;

В ролях: Каллум Тернер, Энтони Бойл, Остин Батлер, Дарра Коули, Мэтт Гэвэн;

9 серий.

Основой для сценария послужил документальный роман Дональда Л. Миллера о воздушных боях Второй Мировой войны. Главные герои — пилоты 100-й бомбардировочной бригады ВВС США. Каждый день они совершают боевые налеты на объекты фашистской Германии и несут большие потери. Но будни бригады — это не только боевые вылеты и смерть товарищей, это новые знакомства, стычки и перебранки, словом, определенная система отношений, где есть место и героизму, и будничным вещам.

Три причины посмотреть сериал «Властелины воздуха»

Завораживающие воздушные баталии, зрелищность экшн-сцен; Продюсеры сериала — Том Хэнкс и Стивен Спилберг, работавшие над «Братьями по оружию» (2001) и «Тихим океаном» (2010). «Властелины воздуха» — завершающая часть этой трилогии; В основе сюжета реальные исторические события.

«New Look: Революция стиля»

Жанр: байопик, военная драма;

Дата выхода: 13 февраля 2024;

Страна: США;

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 7,4;

Режиссеры: Хелен Шейвер, Тодд А. Кесслер, Джереми Подесва, Жюлия Дюкурно;

В ролях: Бен Мендельсон, Жюльет Бинош, Дэвид Камменос, Мейси Уильямс;

10 серий.

Действие разворачивается в годы Второй Мировой войны в оккупированном фашистами Париже и охватывает несколько временных периодов. В центре сюжета судьбы двух кутюрье — Кристиана Диора и Коко Шанель. Диор, чтобы содержать старого отца и сестру Катрин, примкнувшую к Сопротивлению, вынужден создавать одежду для жен и любовниц нацистов. Коко Шанель с началом оккупации закрыла свое ателье. Однако вступила в связь с агентом Третьего рейха, из-за чего ее позже обвинили в коллаборационизме и сотрудничестве с военной разведкой Германии.

Три причины посмотреть сериал «New Look: Революция стиля»

Шикарные костюмы и интерьеры середины прошлого века;

Контрастные сюжетные линии Коко Шанель и Катрин Диор;

Глубокое исследование жизни великих кутюрье в военные годы.

«Внутри убийцы»

Жанр: детектив, триллер;

Дата выхода: 22 февраля 2024;

Страна: Россия;

Рейтинг: IMDb — 6,0, «Кинопоиск» — 7,4;

Режиссер: Владимир Мирзоев;

В ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров;

5 серий.

Психолог-профайлер Зоя Волгина и сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох ищут маньяка, который душит свои жертвы и бальзамирует их тела, делая из них кукол. Почерк преступника знаком Зое — много лет назад она сталкивалась с похожими случаями. В ее прошлом произошло нечто страшное, секреты и тайны главной героини будут раскрываться постепенно по мере развития сюжета.

Три причины посмотреть сериал «Внутри убийцы»

Яркий образ главной героини, которая считывает мысли преступника, глубоко разбираясь в мотивах чужих поступков; Жуткая атмосфера преступлений, много подробностей извращенных убийств, из-за чего впечатлительным зрителям фильм может показаться слишком страшным; Первая киноадаптация одноименного бестселлера Майка Омера. Действие перенесено из Чикаго в Санкт-Петербург, а вместо ФБР действует Следственный комитет.

«Созвездие»

Жанр: фантастика, психологический триллер;

Дата выхода: 21 февраля 2024;

Страна: США, Великобритания, Франция;

Рейтинг: IMDb — 6,7, «Кинопоиск» — 6,8;

Режиссеры: Джозеф Седар, Оливер Хиршбигель, Мишель Макларен;

В ролях: Нуми Рапас, Джонатан Бэнкс, Джеймс Д'Арси, Рози Коулман;

8 серий.

На борту Международной космической станции происходит смертельная авария. Командир погибает, а часть астронавтов в капсулах возвращается на Землю. Женщина-астронавт Джо остается на борту, чтобы собрать важные аналитические данные. По возвращении она обнаруживает, что части ее жизни пропали, а сама она существует как бы в параллельной реальности.

Три причины посмотреть сериал «Созвездие»

Масштабные и дорогостоящие космические декорации; Медленное повествование первых серий сменяется остросюжетной развязкой; Великолепная актерская игра Нуми Рапас.

«Иные»

Жанр: фэнтези, приключения;

Дата выхода: 25 января 2024;

Страна: Россия;

Рейтинг: IMDb — 5,0, «Кинопоиск» — 7,0;

Режиссер: Владимир Ракша;

В ролях: Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш;

6 серий.

События развиваются в альтернативной реальности СССР и Германии 1940-х годов. Жительница Ленинграда Аня трудится на швейной фабрике и изо всех сил старается скрыть свои суперспособности. Видя, как грузовик движется на трамвай, в котором находится Анин брат Петя, девушка силой мысли предотвращает аварию. Анну помещают в институт для исследования ее способностей. Но ею интересуется другой загадочный обладатель сверхспособностей — немец Нойманн, который собирает уникумов по всей Европе.

Три причины посмотреть сериал «Иные»