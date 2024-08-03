Опубликован трейлер мультфильма «Завороженные»

Некоторые дети думают, что их родители — те ещё чудовища. А что, если они и правда внезапно возьмут и превратятся в монстров? Героине новой истории от Skydance Animation даже представлять не нужно — зато нужно найти способ снять чудовищные чары с мамы и папы.

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Netflix выпустили тизер-трейлер мультфильма «Завороженные» («Spellbound») — проект мы ждали ещё в 2022 году, но что-то пошло не так. Зато теперь о нём куда больше информации, и даже дата выхода имеется.

О чём речь?

Во время прогулки по волшебному лесу король и королева неожиданно превращаются в чудовищ, и их дочери Эллиан приходится отправиться в опасное путешествие, чтобы разрушить это заклятие. Ей нужно действовать очень быстро, потому что без правителей королевство обречено на крупные проблемы. В дороге Эллиан и её родители не только столкнутся с трудностями, но и разберутся в отношениях друг с другом.

Мультфильмом занялась Вики Дженсон, режиссёр «Шрека» и «Подводной братвы», а исполнительным продюсером стал Джон Лассетер, соавтор «Истории игрушек» (в 2018 он покинул студию Disney из-за обвинений в харассменте). Героев озвучили Рэйчел Зеглер, Николь Кидман и Хавьер Бардем, а с аундтрек написал диснеевский композитор Алан Менкен — состав, кстати, весьма звёздный.

«Завороженные» выйдут 22 ноября 2024 года сразу в цифровом формате на Netflix.