В Госдуме одобрили «ранние» мультфильмы Disney

Это высококачественные картины.

© Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"

Они пропагандируют «добрые идеи».

Об этом зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я против того, чтобы запрещать диснеевские мультфильмы, особенно те, которые ранние. Они высокого качества, пропагандируют добрые идеи. А современные диснеевские я не помню. Старые — не трогать. Нормальные».



По данным опроса, каждый пятый россиянин хотел бы смотреть мультфильмы целый день. Также большую ностальгию у взрослых россиян вызывают дворовые игры (42%). Ещё 16% скучают по школе, а 12% признались в желании кататься с горки зимой. 6% вспоминают, как родственники просто так дарили подарки, и столько же (6%) — как легко было знакомиться с новыми друзьями. 4% с радостью бы покатались на детских каруселях.