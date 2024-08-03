Стало известно, кто снимает новую экранизацию чеховской «Палаты номер шесть»‎

Во Владимирской области завершился основной блок съёмок "Палаты №6". Над картиной работает режиссер Эдуард Жолнин. Он известен по таким фильмам, как "Земун" и "Анжелюс". Информация о съемках появилась в журнале "Искусство кино", вместе с эксклюзивными кадрами и комментарием режиссера. Посмотреть их можно по ссылке.

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Комментарий режиссёра и кадры предоставлены изданию Ильей Клюевым.

"Прочитав уже первые предложения чеховской "Палаты", я увидел фильм, увидел, как это можно снять: через зелень, крапиву, репейник, через заросли, которые мы облагораживаем и превращаем в сад. Я думаю, что киноязык, которым я занимался в "Земуне" и в "Анжелюс", и то, как я переношу в кино реальность, в новом фильме достигнет максимальной внятности, неподражательности, это будет мое, и такой язык будет работать. Чехов дает большую свободу в интерпретации материала, но в этом тексте заложен конкретный диагноз больному миру; задача фильма - проговорить этот диагноз и предложить терапию, лечение. Я хочу, чтобы у нас получился фильм-ребус, который будет интересно разгадывать зрителю", - говорит Эдуард Жолнин.



В главных ролях - воронежские актёры Вячеслав Гардер (известен по фильмам Виталия Суслина) и Михаил Гостев, а также Милена Нестерова ("Анжелюс", "Слово пацана"), Анатолий Гущин, Алексей Морозов. Впереди у команды съёмки в московском бункере, Петербурге и на озере Баскунчак.