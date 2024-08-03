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Фильмы про одиночество — топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть

Герои этих картин нашли в уединении то, что так долго искали.

Фильмы про одиночество — топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть
© Чемпионат.com

Быть одному — трудная ноша. И каждый справляется с ней по-своему. Одни готовы смириться с этой участью, а другие ищут новый смысл жизни. Даже в одиночестве. Иногда человек сам осознанно выбирает такой путь, по каким-то причинам ему так удобно. Порой некоторые люди совершенно не чувствуют себя обделёнными или несчастными. Однако другие оказываются одни из-за злого рока или непреодолимых обстоятельств. Мы составили подборку фильмов с героями, оказавшимися в изоляции от окружающего мира.

«Она», США, 2013 год

Режиссёр — Спайк Джонс

В ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон

События происходят в будущем, когда люди почти перестали общаться и писать друг другу. Всё это они делают посредством искусственного интеллекта. Одинокий писатель Теодор покупает такую операционную систему, устанавливает приятный женский голос (искусственный разум говорил голосом Скарлетт Йоханссон) и называет её Самантой. Она заменяет Теодору человеческое общение, Саманта умеет шутить и рассуждать на различные темы. Мужчина сначала симпатизирует «ей», а потом влюбляется.

Возрастное ограничение: 18+

«Трудности перевода», США — Япония, 2003 год

Режиссёр — София Коппола

В ролях: Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон

Боб — немолодой актёр, который женат уже 25 лет и устал от брака. Шарлотта — юная девушка, которая не так давно вышла замуж, но почти не видит работающего супруга. Их объединяет одно — они оба чувствуют себя невероятно одинокими. Случайная встреча в Токио меняет их жизнь и заставляет взглянуть на себя с другой стороны. Кстати, именно этот фильм сделал неизвестную на тот момент 19-летнюю Скарлетт Йоханссон звездой.

Возрастное ограничение: 16+

«Дикая», США, 2014 год

Режиссёр — Жан-Марк Валле

В ролях: Риз Уизерспун, Лора Дерн

Писательница Шерил Стрэйд переживает трудные времена. Она потеряла любимую мать, развелась с мужем. Скатываясь в бездну депрессии, женщина ищет спасения. Шерил решает отправиться в опасное путешествие в одиночку. Она планирует преодолеть почти 2000 километров от пустыни Мохаве до границы между штатами Орегон и Вашингтон, полагаясь только на свои силы. Фильм основан на автобиографической книге Шерил Стрэйд.

Возрастное ограничение: 18+

«Гравитация», США — Мексика — Великобритания, 2013 год

Режиссёр — Альфонсо Куарон

В ролях: Сандра Буллок, Джордж Клуни

Райан Стоун — астронавт-исследователь, которая занимается на космической станции ремонтом. Случайная авария приводит к тому, что она оказывается в одиночестве в открытом космосе. Напарник погиб, челнок повреждён, спасения ждать неоткуда. Но женщина не отчаивается найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Фильм получил огромное количество номинаций и взял премию «Оскар» за лучшую режиссуру. Сцена, в которой героиня Сандры Буллок в отчаянии воет в кабине космического корабля, пробирает до мурашек.

Возрастное ограничение: 12+

«Изгой», США, 2000 год

Режиссёр — Роберт Земекис

В ролях: Том Хэнкс, Хелен Хант

Самолёт инспектора службы доставки Чака терпит крушение. Он приходит в себя на острове в открытом океане. После нескольких дней ожидания он понимает, что спасатели не смогут его обнаружить. Чак обустраивает быт, учится ловить рыбу, справляться с последствиями стихии. Но до последнего он не оставляет надежды выбраться с острова и увидеть свою невесту. Том Хэнкс за исполнение роли Чака был номинирован на премию «Оскар» и завоевал «Золотой глобус».

Возрастное ограничение: 12+

«Шоу Трумана», США, 1998 год

Режиссёр — Питер Уир

В ролях: Джим Керри, Лора Линни

У Трумана Бербанка есть всё: дом, жена, отличная работа, хорошие друзья и дружелюбные соседи. Но всё равно он чувствует себя очень одиноким. Его не покидает ощущение, что всё вокруг выглядит фальшивым, ненастоящим, а он здесь словно лишний. И Труман оказывается прав: ведь на самом деле он герой реалити-шоу. Зрители со всего мира наблюдают за жизнью парня, который и не подозревает до поры до времени, что его жена и друзья — это актёры.

Возрастное ограничение: 18+

«Лобстер», Ирландия — Великобритания — Греция — Франция — Нидерланды — США, 2015 год

Режиссёр — Йоргос Лантимос

В ролях: Колин Фаррелл, Рэйчел Вайс

Дэвид недавно расстался с женой. По правилам места, где он живёт, его арестовывают и отправляют в некий отель, где он за 45 дней должен найти себе спутницу. Если этого не произойдёт, герой будет превращён в животное. Мужчина пытается сойтись с некоторыми обитательницами отеля, но тщетно. Конечный срок близок, и Дэвид уже в отчаянии. Он отправляется в лес охотиться на «одиночек», которые прячутся в дебрях. Один пойманный беглец равен одному дополнительному дню в образе человека. Греческий режиссёр Йоргос Лантимос признался, что снял картину как некую злую сатиру на современные отношения и бытующие стереотипы о навязывании семейных ценностей.

Возрастное ограничение: 18+

«В диких условиях», США, 2007 год

Режиссёр — Шон Пенн

В ролях: Эмиль Хирш, Хэл Холбрук

Фильм снят на реальных событиях, произошедших с Кристофером Маккэндлессом по кличке Александр Супербродяга. 22-летний парень рос в очень обеспеченной семье, ему пророчили блестящее будущее. Его решение пожертвовать деньги, предназначенные для обучения, на благотворительность и отправиться в одиночное путешествие повергло родителей Кристофера в шок. Сначала на автомобиле, потом пешком он километр за километром преодолевал опасные тропы. Не имея денежных средств, он брался за любую подработку и снова отправлялся в путь. Один из его маршрутов оказался роковым.

Возрастное ограничение: 18+

«Мэри и Макс», Австралия — США, 2009 год

Режиссёр — Адам Бенжамин Эллиот

В ролях: Кристофер Мэсси, Оливер Маркс

Восьмилетняя одинокая девочка случайно отправила письмо такому же одинокому и не понятому миром 44-летнему Максу. Их переписка растянулась на целых 18 лет. Мэри и Макс стали лучшими друзьями, хотя ни разу не виделись. Они делились своими переживаниями и радостями и стали друг для друга настоящим спасением. В то время как самые близкие не могли понять их чувства, Макс и Мэри стали почти родными людьми.

Возрастное ограничение: 16+

«Земля кочевников», США — Германия, 2020 год

Режиссёр — Хлоя Чжао

В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Дэвид Стрэтэйрн

Ферн в один год теряет мужа и работу. Женщина остаётся совсем одна. Она продаёт свой дом и вкладывает все сбережения в покупку фургона. Ферн колесит в доме на колёсах по американским штатам в поисках работы и новой жизни. Она знакомится с такими же кочевниками, как и она. Новые друзья учат Ферн навыкам выживания в пути, а женщина, кажется, находит иной смысл жизни.

Возрастное ограничение: 16+

Герои этих картин оказались одиночками по разным причинам. Для некоторых оно, наоборот, стало спасением и толчком к тому, чтобы по-другому взглянуть на свою жизнь. Другие же страшатся его и пытаются спасти сами себя. Но их объединяет одно: изоляция от окружающего мира полностью изменила их мировоззрение.

Фильмы и сериалы
Одиночка
В диких условиях
Изгой
Шоу Трумана
Трудности перевода
Оскар
Гравитация
Лобстер
Дикая
Дикий
Она
Спайк Джонс
Хэл Холбрук
Питер Уир
Хелен Хант
Дэвид Стрэтэйрн
Хлоя Чжао
Эмиль Хирш
Фрэнсис Макдорманд
Хоакин Феникс
Колин Фаррелл
Сандра Буллок
Билл Мюррей
Альфонсо Куарон
Скарлетт Йоханссон
Лора Линни
Джордж Клуни
Лора Дерн
Шон Пенн
Роберт Земекис
Рэйчел Вайс
Джим Керри
Риз Уизерспун