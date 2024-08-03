Опубликованы постеры четвертого сезона сериала «Убийства в одном здании»

Опубликованы постеры четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»
Стриминговый сервис Hulu опубликовал персональные постеры героев четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании». Продолжение шоу стартует уже через пару недель — 27 августа.
Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.
Напомним, четвёртый сезон выступит прямым продолжением третьего. В нём расскажут о том, как главные герои отправляются в Лос-Анджелес для расследования нового дела.
Премьера четвёртого сезона «Убийства в одном здании» состоится в стриминговом сервисе Hulu.
Постеры
© Hulu
© Hulu
© Hulu
© Hulu
© Hulu
© Hulu