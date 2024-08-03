Рузиль Минекаев и Ева Смирнова озвучили мультфильм «Как приручить бизона»
22 августа в прокат выходит анимационный фильм «Как приручить бизона». Это история об оставшихся без родителей Мэри и Томе, которые на океанском лайнере прибывают в Нью-Йорк и отправляются в удивительное путешествие по незнакомой стране, где их ждут приключения, полные поразительных открытий, опасностей и судьбоносных встреч
Главных героев анимационного фильма, Мэри и Тома, озвучили актеры Ева Смирнова («Чебурашка», «Вампиры средней полосы») и Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Смычок»).
Рузиль Минекаев рассказал:
«Это моя первая профессиональная озвучка в масштабном проекте. Опыт очень интересный! Первый день я даже немного переживал, но быстро понял, что к чему, и все получилось.Мой персонаж Том – ответственный, добрый и отважный парень, который очень любит свою сестру и ценит дружбу. Озвучение похоже на классическую актерскую игру, потому что ты точно также отыгрываешь весь спектр эмоций персонажа и погружаешься в него. Единственное, в процессе озвучения ты не беспокоишься за технические моменты, как было бы на съемочной площадке — правильно ли ты встал и так далее. Иногда бывает так, что человек визуально совсем не похож на персонажа, но его тембр голоса — идеально подходит. И мне кажется, озвучение — это хорошая возможность попробовать себя в чем-то новом, примерить непривычную роль».