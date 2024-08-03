Рузиль Минекаев и Ева Смирнова озвучили мультфильм «Как приручить бизона»

22 августа в прокат выходит анимационный фильм «Как приручить бизона». Это история об оставшихся без родителей Мэри и Томе, которые на океанском лайнере прибывают в Нью-Йорк и отправляются в удивительное путешествие по незнакомой стране, где их ждут приключения, полные поразительных открытий, опасностей и судьбоносных встреч

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Главных героев анимационного фильма, Мэри и Тома, озвучили актеры Ева Смирнова («Чебурашка», «Вампиры средней полосы») и Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Смычок»).

Рузиль Минекаев рассказал: