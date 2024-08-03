Блогер воссоздал открывающую сцену из «Дэдпула и Росомахи» в LEGO

Известный 15-летний блогер Престон LegoMe_TheOG Мутанга воссоздал открывающую сцену из фильма «Дэдпул и Росомаха» в формате LEGO. В коротком ролике главный герой исполняет танец под песню Bye Bye Bye группы NSYNC и убивает врага.

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Видео доступно на YouTube-канале LegoMe_TheOG. Права на видео принадлежат Marvel/LegoMe_TheOG.

Ранее блогер уже выпускал подобную переделку тизера картины в LEGO-стиле — на работу Мутанги даже обратил внимание исполнитель главной роли Райан Рейнольдс. На канале Престона Мутанга можно найти подобные ролики по мотивам мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных», сериала «Во все тяжкие» и других кинокартин.

Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» в кинотеатрах России состоялась 3 августа.