Disney отменила фильм про Лэндо Калриссиана из «Звездных войн»

На этой неделе режиссёр Джастин Симиен пообщался с журналистами издания Deadline. В ходе разговора кинематографист заявил, что Disney и Lucasfilm отменили фильм про Лэндо Калриссиана из «Звёздных войн». Причины данного решения не раскрываются.

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По словам Симиена, для ленты уже был написан сценарий, подготовлены концепт-арты и другие материалы. Напомним, проект был анонсирован в 2020 году. Изначально про героя хотели снять сериал, однако в 2023 году его решили выпустить в виде фильма.

Роль молодого Лэндо должен был исполнить актёр Дональд Гловер, брат режиссёра. Впервые молодая версия персонажа появилась в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», который вышел в 2018 году и собрал средние отзывы от критиков и аудитории.