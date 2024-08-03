$85.70-0.0892.83-0.02
Войти в почту

В Сети появился отрывок из нового "Чужого"

Промо-кампания нового "Чужого" продолжается - до премьеры осталось всего ничего, и вслед за финальным трейлером ленты, 20th Century Studios показала и отрывок из художественного фильма Alien: Romulus.

В Сети появился отрывок из нового «Чужого»
© Российская Газета

Постановщик и соавтор сценария "Ромула" - Феде Альварес ("Зловещие мертвецы: Черная книга", 18+).

Сюжет проекта раскрутится вокруг группы молодых колонистов, столкнувшихся на заброшенной космической станции "с самой ужасной формой жизни во Вселенной".

Прокат - с 14 августа.

Картина будет идти два часа.

Фильмы и сериалы
Зловещие мертвецы: Чёрная книга
Чужой