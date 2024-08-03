В Сети появился отрывок из нового "Чужого"
Промо-кампания нового "Чужого" продолжается - до премьеры осталось всего ничего, и вслед за финальным трейлером ленты, 20th Century Studios показала и отрывок из художественного фильма Alien: Romulus.
Постановщик и соавтор сценария "Ромула" - Феде Альварес ("Зловещие мертвецы: Черная книга", 18+).
Сюжет проекта раскрутится вокруг группы молодых колонистов, столкнувшихся на заброшенной космической станции "с самой ужасной формой жизни во Вселенной".
Прокат - с 14 августа.
Картина будет идти два часа.