В Сети появился отрывок из нового "Чужого"

Промо-кампания нового "Чужого" продолжается - до премьеры осталось всего ничего, и вслед за финальным трейлером ленты, 20th Century Studios показала и отрывок из художественного фильма Alien: Romulus.

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Постановщик и соавтор сценария "Ромула" - Феде Альварес ("Зловещие мертвецы: Черная книга", 18+).

Сюжет проекта раскрутится вокруг группы молодых колонистов, столкнувшихся на заброшенной космической станции "с самой ужасной формой жизни во Вселенной".

Прокат - с 14 августа.

Картина будет идти два часа.