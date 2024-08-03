Зак Снайдер восхищен костюмом Супермена из фильма Джеймса Ганна

Недавно режиссёр Зак Снайдер дал интервью журналистам издания The Hollywood Handle. В ходе разговора у постановщика спросили его мнение по поводу костюма Супермена из фильма Джеймса Ганна. По словам Снайдера, он был восхищён.

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Я скажу так: давайте посмотрим на это в фильме. Мне интересно увидеть, как это работает как часть повествования. Но я восхищён. Я хочу это увидеть.



«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Премьера ленты состоится 11 июля 2025 года.