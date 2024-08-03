Хью Джекман показал фото со съемок «Дэдпула 3» еще до анонса фильма

Хью Джекман опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) архивное фото с Райаном Рейнольдсом из 2022 года. По словам актёра, данное изображение было сделано ещё до анонса его возвращения к роли Росомахи.

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Также он добавил, что тогда о присоединении Дэдпула к киновселенной Marvel знали от силы семь или восемь человек во всём мире.

Эта фотография была сделана 4 сентября 2022 года. В мире было семь или восемь человек, которые знали, что Райан Рейнольдс и я собирались объявить, что Дэдпул и Росомаха присоединяются к КВМ… Это один из самых важных моментов в моей жизни. Думаю, в тот самый момент Райан буквально спросил меня, уверен ли я в этом. Конечно, уверен!



Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» в кинотеатрах России состоялась 3 августа.