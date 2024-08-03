Фильм-катастрофа «Смерч 2» выйдет в онлайне 13 августа

Цифровая премьера фильма-катастрофы «Смерч 2» в онлайне состоится 13 августа — спустя три с половиной недели после мировой премьеры в кинотеатрах. За это время картина успела заработать в прокате почти $ 240 млн.

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Лента показала один из лучших стартов в этом году — триллеру не хватило всего $ 2 млн, чтобы обойти по прибыли за первые выходные «Оппенгеймера». Бюджет ремейка «Смерча» составил $ 45 млн.

Фильм рассказывает о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Премьера «Смерча 2» в кинотеатрах России состоялась 25 июля.