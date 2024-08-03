Вышел русский трейлер фильма «Конклав» с Рэйфом Файнсом

На канале HypeFilms вышел дублированный трейлер фильма «Конклав» с Рэйфом Файнсом («Список Шиндлера», «Отель «Гранд Будапешт») в главной роли. В ролике показали быт священнослужителей в Ватикане и центральных героев истории.

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Видео доступно на YouTube-канале HypeFilms. Права на видео принадлежат FilmNation Entertainment.

Картина покажет политические интриги в Ватикане. Кардинал Ломели, которому поручено найти преемника умершего папы Римского, обнаруживает, что у бывшего папы был секрет, который необходимо раскрыть.

В ленте также снялись Джон Литгоу, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини, Серджио Кастеллитто, Карлос Диес, Лусиан Мсамати и другие. Кресло режиссёра занял Эдвард Бергер.

Премьера фильма «Конклав» в мировом прокате состоится 1 ноября.