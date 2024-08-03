Вышел трейлер отреставрированной версии фильма «Семь самураев» Акиры Куросавы

Кинокомпания Madman Films опубликовала трейлер отреставрированной версии фильма «Семь самураев» Акиры Куросавы — ролик доступен в разрешении 4K. Выпуск современной версии картины приурочен к её 70-летию.

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Мировая премьера отреставрированной версии «Семи самураев» состоится 3 октября. Доберётся ли фильм до кинотеатров России пока неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Madman Films. Права на видео принадлежат Madman Films.

«Семь самураев» — эпическая самурайская кинодрама, поставленная режиссёром Акирой Куросавой в жанре в 1954 году. Это один из самых значительных и влиятельных японских фильмов в истории кино.

События картины разворачиваются в 16 веке в Японии. В стране полыхает гражданская война, повсюду орудуют банды разбойников и мародёров. Бедные крестьяне нанимают для защиты деревни семерых самураев, которые немного сплачивают местных селян в процессе подготовки и укрепления поселения.