У создателя «Неуязвимого» есть план на 7-8 сезонов, но их может быть и больше

Создатель популярного анимационного сериала «Неуязвимый» Роберт Киркман рассказал, что он распланировал историю на 7-8 сезонов, но их может быть больше, если сериал продолжит оставаться востребованным.

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«Безусловно, есть число, которое, как я чувствую, позволит мне закончить комиксы – 7-8 сезонов. Если мы доберемся туда и все еще будем получать массу удовольствия, и Prime Video все еще будет нас поддерживать, шоу может продлиться еще дольше. Я много раз говорил с Amazon о том, что хочу делать это долгое время. И они отвечают: “Это интересно для нас, это не пугает”», – сказал Киркман.



На данный момент вышло два сезона, третий находится в постпродакшне и шоу продлено на четвертый сезон.

Киркман также пообещал, что третий сезон станет более мрачным, по сравнению с предыдущими, а каждый эпизод будет ощущаться, как финал.

Даты премьеры третьего сезона пока нет.