В Екатеринбурге снимут сериал от сценариста "Слова пацана"

Сериал в жанре мистического детектива по сценарию Андрея Золотарева, принимавшего участие в создании таких картин, как "Слово пацана" и "Лед", снимут в 2025 году в Екатеринбурге.

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"Я собираюсь в следующем году снимать в Екатеринбурге, мы там запускаем большой проект. Я очень надеюсь, что все случится и все получится. [Это будет] большой сериал в стиле мистического детектива", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС сценарист Андрей Золотарев.



Он отметил, что хотел бы снимать именно региональные истории, чтобы они были приземлены и ассоциировались с конкретными городами в России, а не только с Москвой и Санкт-Петербургом. По его словам, сейчас действие 90% российских фильмов и сериалов происходит именно в этих городах. Многое зависит от правительства региона, где происходят съемки, насколько оно дружественно к кинематографу, добавил он.

Говоря о своих проектах, которые скоро выйдут на экраны, Золотарев сказал о выходе второго сезона сериала "13 клиническая". Также сценарист поделился, что очень надеется вернуться к реализации фильма "Русская пятерка",

рассказывающего о пяти советских хоккеистах - Вячеславе Фетисове, Владимире Константинове, Сергее Федорове, Игоре Ларионове и Вячеславе Козлове.

"Сценарий написан, он прекрасный, просто это настолько сложное, большое международное кино, что его очень сложно в нынешних реалиях отработать. Я думаю, что мы, безусловно, к этой теме вернемся, мне она очень нравится. Мне сама история вот этой прекрасной пятерки, которая научила весь мир играть в хоккей, душу греет", - рассказал он.



Золотарев - автор сценариев российских картин "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Сто лет тому вперед", трилогии "Лед" и других. В 2023 году вместе с шоураннером и автором идеи сериала "Триггер" Александрой Ремизовой Золотарев получил национальную телевизионную премию ТЭФИ в номинации "Сценарист сериала".