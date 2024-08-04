Лукьяненко рассказал о работе над «Смешариками»‎ и ремейках советской классики

Писатель Сергей Лукьяненко рассказал "РГ" о работе над "Смешариками", ремейках советской классики и о вере в будущее.

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На "Мосфильме" продолжаются съемки фантастического полнометражного игрового фильма о приключениях Смешариков. По сюжету Крош и Ёжик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они - обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают - это не игра,корабль - настоящий. Он уже приземлился на съемочной площадке - весь в бликах металла и неоновых вывесок, что-то из стилистики ретрофутуризма.

Фильм "Смешарики. Космическая экскурсия" ставит режиссер Андрей Мармонтов, создатель "Золота" по Мамину-Сибиряку и сериальных триллеров "Бессонница" и "Взрыв". Имя сценариста снимает все вопросы - Сергей Лукьяненко.

Зачем создателю культовых "Дозоров" понадобился мультяшный мир? Об этом "РГ" спросила у самого писателя.

Сергей Васильевич, перед съемками вы сказали, что проект "Смешарики. Космическая экскурсия" стал для вас вызовом. Что вы имели в виду?

Сергей Лукьяненко: В свое время я убедился, что сценарий мультипликационного фильма и сценарий игрового фильма - это вещи разные. И когда их совмещаешь, то простым сложением двух жанров не обойтись, это некое сочетание, это, скажем так, новый продукт. И ремесло - новое. Но мне всегда нравилось кино, которое совмещается с мультипликацией - "Кто подставил кролика Роджера", "Крутой мир"… И поэтому, когда продюсеры группы компаний "Рики" предложили мне написать сценарий для первого мультипликационно-игрового фильма о "Смешариках", я с радостью согласился. Да, это вызов, но в то же время это крайне интересный опыт.

Вы говорили, что на "Смешариках" выросли ваши дети? Они каким-то образом влияли на сценарий?

Сергей Лукьяненко: Этот сериал я начал смотреть еще вместе со старшим сыном в "Спокойной ночи, малыши". И я буквально с первых серий был очарован этим миром и восхищался тем, как он был придуман. Какие-то фразы из сериала даже вошли в нашу жизнь. И очевидно, наш взгляд на то, что происходит у этих замечательных персонажей, сказался и в работе над сценарием, потому что мы много с детьми и с женой говорили об этой выдуманной, но очень близкой вселенной. Мне вообще казалось, когда я работал над сценарием, что я продолжаю мной же придуманный мир. Это ощущение не покидало меня ни на минуту.

Вы наверняка наполнили этот мир новыми смыслами…

Сергей Лукьяненко: Для меня этот фильм, прежде всего, развлекательный. Он семейный, для детей и взрослых. И он не должен быть, не имеет права быть скучным. У нас умеют снимать серьезное кино, но у нас почему-то не очень любят или не очень умеют снимать кино доброе и веселое. Создатели "Смешариков" - как раз умеют. И фильм мы тоже постарались сделать таким же - добрым, веселым, позитивным.

Для меня главное в нашем фильме - ощущение доброго будущего, ощущение огромного распахнутого мира, который ждет приключений, ждет юных героев. В этом мире могут быть испытания, трудности, но в любом случае это хороший мир. Это такой мир, в котором должно хотеться жить. Знаете, как это было заложено, скажем, в книгах Кира Булычева про Алису. Я не сказал бы, что "Смешарики" и Алиса Булычева живут в одной вселенной, но их миры явно где-то рядом друг с другом.

Почему, чтобы говорить о прекрасном мире, писатели и режиссеры все чаще прибегают к языку фантастики?

Сергей Лукьяненко: Фантастика - это мечта, это фантазия, раскрепощенность… Это возможность сконструировать любую ситуацию, при которой могут проявляться лучшие качества человека. Поэтому, наверное, сейчас так много фантастического кино, особенно часто его снимают на Западе. Впрочем, у нас тоже снимают, но оно не такое известное.

Фантастика - это действительно язык. Это язык, на котором можно рассказывать любую историю, романтическую, печальную, историю о взрослении, историю о смысле жизни. Я очень люблю говорить на этом языке, потому что он дает большую степень свободы.

Как говорить о будущем с детьми? Ведь любое завтра начинается сегодня, а реальность, кажется, далеко не прекрасна…

Сергей Лукьяненко: Как говорить с детьми о будущем? Это, знаете, очень сложный вопрос. Если бы я смог на него однозначно ответить, наверное, мне надо было бы написать целый учебный курс для школ или для дополнительного образования. Не знаю… Надо верить. В первую очередь, надо верить в будущее, надо верить в то, что всё получится, в то, что мир станет лучше, что он становится лучше.

И если это ощущение есть, то оно передается детям, оно передается тем, кто вокруг. Становится маяком, горящим где-то впереди…

Судя по аннотации, в фильме о "Смешариках" исследуется еще одна важная тема - грань между игрой и реальностью…

Сергей Лукьяненко: С одной стороны, это тема была неизбежна - поскольку у нас соприкасаются, по сути, две реальности - настоящая и игровая. С другой стороны, это действительно важная тема для разговора с современным зрителем, потому что множество людей не просто существуют в двух мирах одновременно, они - не видят разницы между ними. Хорошо это или плохо, я не знаю, но это факт. И я как писатель, отражающий действительность, не мог пройти мимо этого нового момента нашей жизни.

В России этим летом снова возобновились дискуссии: снимать или не снимать ремейки на советскую классику. У вас есть однозначный ответ?

Сергей Лукьяненко: Я отношусь к этому спокойно. Режиссер и сценарист вправе интерпретировать то или иное кинематографическое произведение. В конце концов, величайшие произведения литературы экранизированы много раз. Кино тоже можно переснять много раз и по-разному. Сейчас для этого гораздо больше возможностей, чем даже десять-двадцать лет назад. Но надо четко понимать, что это всегда очень большой вызов. Зритель в любом случае будет сравнивать с тем, что было раньше. Новую версию, но с худшей режиссурой, с неубедительными трактовками и плохими актерами он просто не примет. Успех здесь возможен только в одном случае, если удастся перебить в голове зрителя уже сложившуюся картинку. Это сложно, но такие примеры есть. Возьмем "Обыкновенное чудо" Евгения Шварца - мы сразу все вспоминаем замечательную экранизацию Марка Захарова, но была и другая, снятая, в шестидесятые годы, тоже очень симпатичная - с прекрасными актерами, с теми же событиями и смыслами, но другая. Экранизация Захарова вытеснила предыдущую версию, о ней сегодня никто даже не вспоминает.

Значит, хорошо переснять, сделать качественный ремейк старого фильма можно. И это делалось всегда, в том числе всоветское время.

Недавно вы написали эмоциональный пост о том, что лет через пять технологии будут позволять экранизировать и переделывать все, что захочет сам зритель. Хочешь увидеть героев "Броненосца Потемкина" в космосе - пожалуйста; хочешь, чтобы Андрей Миронов, Чарли Чаплин и Софи Лорен сыграли в одной сцене - нет проблем. Звучит многообещающе, но непонятно - это все-таки благо для искусства или его смерть?

Сергей Лукьяненко: Начну с того, что мы вплотную подошли к тому моменту, когда создание кино становится искусством индивидуальным. Нейросети, компьютерные технологии развиваются все сильнее, и я действительно считаю, что через 5-10 лет можно будет заложить в нейросеть какой-то текст, и нейросеть его очень убедительно нарисует, еще и поставит на главные роли тех актеров, которых ты хочешь, не важно, живы они или уже ушли в мир иной. Убьет ли это кино в привычном для нас смысле, кино, создаваемое режиссером, оператором, большой группой людей? Не думаю. Скорее всего всего фильмы будут удовлетворять интересы небольшой группы людей, остальные будут по-прежнему смотреть кино, сделанное на студии, пусть и с использованием ИИ, других новых возможностей. Наверное, появится профессия нейрорежиссера, который будет всем этим заниматься профессионально.

Какое благо нейросеть могла бы принести искусству? В мире существует множество книг, которые так и не дождались своей экранизации, но которые имеют право быть перенесенными на экран, пусть и в упрощенном виде. Нейросетевое кино как раз может восполнить этот пробел.

Я думаю, что будущее приближается, оно очень интересное, творческому человеку оно несет большие новые возможности.