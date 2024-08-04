Любимова сообщила о финансовом росте рынка кинопроката в РФ

Объем российского рынка кинопроката составил около 29 млрд рублей с начала года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в интервью ТАСС в региональном информационном центре агентства в Пятигорске.

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"За семь месяцев 2024 года объем рынка кинопроката Российской Федерации составил 28,7 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 80,9 млн зрителей", - отметила министр.



По ее словам, показатели кинопроката страны на 83% обеспечены российскими фильмами, при этом в количественном выражении на их долю приходится около 30%.

Если говорить о фильмах, произведенных в странах Азии, то их доля по итогам семи месяцев 2024 года составляет 24% от всех иностранных релизов в кинопрокате страны, добавила Любимова. Доля по сборам и зрителям находится на уровне 18% от всех иностранных релизов текущего года.