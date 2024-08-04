Любимова сообщила о финансовом росте рынка кинопроката в РФ

Любимова: объем рынка кинопроката в России с начала года вырос до 29 млрд рублей
Объем российского рынка кинопроката составил около 29 млрд рублей с начала года, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в интервью ТАСС в региональном информационном центре агентства в Пятигорске.
"За семь месяцев 2024 года объем рынка кинопроката Российской Федерации составил 28,7 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 80,9 млн зрителей", - отметила министр.
По ее словам, показатели кинопроката страны на 83% обеспечены российскими фильмами, при этом в количественном выражении на их долю приходится около 30%.
Если говорить о фильмах, произведенных в странах Азии, то их доля по итогам семи месяцев 2024 года составляет 24% от всех иностранных релизов в кинопрокате страны, добавила Любимова. Доля по сборам и зрителям находится на уровне 18% от всех иностранных релизов текущего года.
"Если смотреть в динамике, то в 2023 году доля релизов, произведенных в странах Азии, составляла 10% по сборам и зрителям от иностранных фильмов и 18% по количеству фильмов от всех иностранных релизов прошлого года на территории России. Это говорит об увеличении интереса аудитории к таким фильмам. Фильмы, произведенные в странах Азии, безусловно, занимают свою нишу на российском рынке кинопроката и могут стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам", - рассказала министр.